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Regras de trânsito

Entenda a placa que autoriza virar à direita e furar o sinal vermelho

Alteração no Código de Trânsito permite ao motorista virar à direita, mesmo que o semáforo esteja em vermelho e a via sinalizada. Veja vídeo e saiba mais
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

07 jan 2023 às 08:11

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 08:11

Você sabia que existe uma situação em que o motorista pode passar no sinal vermelho sem que isso seja considerado uma infração de trânsito? A mudança no Código de Trânsito em 2021 incluiu o artigo 44-A, que permite ao motorista virar à direita, mesmo que o semáforo esteja em vermelho.
Para isso, a via precisa estar sinalizada. O objetivo da medida é melhorar a fluidez no trânsito e evitar retenções. Vitória foi a primeira cidade da Região Metropolitana a implantar a medida.
 A Secretaria de Trânsito da Capital instalou a primeira placa em fevereiro de 2022, no cruzamento da Rua Dona Maria Rosa com a Rua Emílio Silva, em Maruípe. Desde então, mais de 30 outros cruzamentos receberam a nova sinalização, em que a prioridade é do pedestre.
Entenda a placa que autoriza virar à direita e furar o sinal vermelho
Para escolher os pontos, a prefeitura considerou a geometria e circulação dos cruzamentos, a visibilidade dos pedestres, os possíveis conflitos, os fluxos opostos, os tempos semaforizados, além da demanda de passagem de pedestres e a intensidade de fluxo nas pistas, entre outros.
Placa de trânsito livre à direita em vitória
Ideal é deixar a faixa da direita livre para quem quer fazer conversão Crédito: Fernando Madeira
Na prática, o ideal é que o motorista que vai seguir em frente evite parar na pista da direita ao visualizar a placa quando o semáforo estiver fechado. Assim, o condutor que precisa virar à direita vai ter caminho livre.
Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, depois da instalação das placas nos pontos a prefeitura imprimiu panfletos e fez mais de 10 mil abordagens a motoristas. E ainda há estudos para implementação em mais seis pontos.
“Muitas pessoas ainda desconhecem a placa. É uma reformulação do Contran e uma ação que tem que ser colocada nos centros de formação de condutores. Ainda há dificuldade de compreensão, uns motoristas viram e outros não, por isso vamos continuar com educação no trânsito. Por Vitória ser a Capital do Estado, é importante ter implementado a medida”, afirma Mariano.
A única outra cidade da Grande Vitória que implementou a medida foi Cariacica. Segundo a prefeitura, a Gerência de Trânsito identificou um cruzamento em Cariacica que cabe conversão à direita mesmo com sinal vermelho: o da Avenida Expedito Garcia com Avenida Campo Grande. A placa já foi instalada há quatro meses. Serra e Vila Velha ainda não implementaram a nova sinalização.

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