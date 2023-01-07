Você sabia que existe uma situação em que o motorista pode passar no sinal vermelho sem que isso seja considerado uma infração de trânsito? A mudança no Código de Trânsito em 2021 incluiu o artigo 44-A, que permite ao motorista virar à direita, mesmo que o semáforo esteja em vermelho.

Para isso, a via precisa estar sinalizada. O objetivo da medida é melhorar a fluidez no trânsito e evitar retenções. Vitória foi a primeira cidade da Região Metropolitana a implantar a medida.

A Secretaria de Trânsito da Capital instalou a primeira placa em fevereiro de 2022, no cruzamento da Rua Dona Maria Rosa com a Rua Emílio Silva, em Maruípe. Desde então, mais de 30 outros cruzamentos receberam a nova sinalização, em que a prioridade é do pedestre.

Your browser does not support the audio element. Entenda a placa que autoriza virar à direita e furar o sinal vermelho

Para escolher os pontos, a prefeitura considerou a geometria e circulação dos cruzamentos, a visibilidade dos pedestres, os possíveis conflitos, os fluxos opostos, os tempos semaforizados, além da demanda de passagem de pedestres e a intensidade de fluxo nas pistas, entre outros.

Ideal é deixar a faixa da direita livre para quem quer fazer conversão Crédito: Fernando Madeira

Na prática, o ideal é que o motorista que vai seguir em frente evite parar na pista da direita ao visualizar a placa quando o semáforo estiver fechado. Assim, o condutor que precisa virar à direita vai ter caminho livre.

Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, depois da instalação das placas nos pontos a prefeitura imprimiu panfletos e fez mais de 10 mil abordagens a motoristas. E ainda há estudos para implementação em mais seis pontos.

“Muitas pessoas ainda desconhecem a placa. É uma reformulação do Contran e uma ação que tem que ser colocada nos centros de formação de condutores. Ainda há dificuldade de compreensão, uns motoristas viram e outros não, por isso vamos continuar com educação no trânsito. Por Vitória ser a Capital do Estado, é importante ter implementado a medida”, afirma Mariano.