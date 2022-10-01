Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
90 multas por hora

Dicas: como evitar as infrações de trânsito mais cometidas no ES

Além do prejuízo das multas, o motorista colocar a própria vida e a de outras pessoas em risco ao cometer infrações no trânsito
Amanda Vergna

Amanda Vergna

Publicado em 

01 out 2022 às 10:25

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 10:25

Ao cometer uma infração de trânsito, o motorista perde dinheiro e corre o risco de ficar sem a habilitação. Mas o principal problema é colocar a própria vida e a de outras pessoas em risco.
Em 2021, 810 mil multas chegaram nas casas dos motoristas capixabas, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Foram 67 mil multas por mês; 2.250 por dia; 90 por hora e mais de uma por minuto.
A infração mais cometida aqui no Estado é dirigir em alta velocidade, ultrapassando o limite estabelecido para a via.
Confira no vídeo dicas para evitar as multas!

LEIA MAIS SOBRE TRÂNSITO

Por que a violência no trânsito não causa a mesma indignação da criminalidade?

Mortes no trânsito crescem e fazem ES ter dois casos por dia

Álcool e imprudência seguem fazendo do trânsito um cemitério de inocentes

Brigas e assassinatos no trânsito expõem intolerância na vida em sociedade

Mortes em atropelamentos são imagem brutal da irresponsabilidade no trânsito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Código de Trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados