Dicas: como evitar as infrações de trânsito mais cometidas no ES

Ao cometer uma infração de trânsito, o motorista perde dinheiro e corre o risco de ficar sem a habilitação. Mas o principal problema é colocar a própria vida e a de outras pessoas em risco.

Em 2021, 810 mil multas chegaram nas casas dos motoristas capixabas, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Foram 67 mil multas por mês; 2.250 por dia; 90 por hora e mais de uma por minuto.

A infração mais cometida aqui no Estado é dirigir em alta velocidade, ultrapassando o limite estabelecido para a via.