ES tem duas mortes por dia no trânsito. E quando isso é homicídio doloso?

O motorista de um Porsche bateu na traseira de um Renault e matou o condutor do veículo em São Paulo: crime passou de culposo para doloso

O Espírito Santo, de janeiro a julho, registrou 474 mortes no trânsito, o que dá uma média de dois óbitos, todos os dias, nas vias municipais, estaduais e federais que cortam o Estado.

Para piorar, há situações em que a morte no trânsito se configura como homicídio doloso. Um deles, registrado neste ano, em janeiro, envolveu a jovem Karen Moreira Barbosa, que acabou sendo atropelada pelo motorista Eduardo Rodrigues.

“São situações em que a pessoa assume o risco para cometer o delito, como beber e dirigir. E isso precisa ficar latente, para que não haja impunidade. No dolo eventual, tem que ser analisado o antes, o durante e o depois. Não podemos confundir intenção com assumir o risco. Mas ao beber e dirigir, e se a pessoa causar o acidente com morte, isso é um dolo eventual por ter assumido o risco”, analisa Marçal.