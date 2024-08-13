Vitória terá uma livraria de rua. E já tem data para inauguração

“Lojinha da Fábrica” que será inaugurada em Jucutuquara Crédito: Divulgação

O deserto de livrarias de rua em Vitória agora terá um oásis. É que a Pedrazul Editora, que se consolidou no mercado como a editora de clássicos inéditos ingleses no Brasil com a publicação de centenas de títulos, comemora 12 anos e traz uma novidade para os leitores: a “Lojinha da Fábrica”.

A “Lojinha da Fábrica” é uma clássica livraria de rua, equipada com uma pequena cafeteria, que levará os amantes dos livros a um delicioso retorno ao passado com ótimas leituras regadas a um café quentinho e de qualidade.

“A Lojinha é um sonho realizado, a consolidação de uma trajetória de sucesso da Pedrazul que começou em 2012. Nosso espaço vai levar os leitores a um tempo em que livrarias de rua faziam parte da nossa vida, com livreiros que sabiam exatamente as histórias dos livros. É essa experiência que pretendemos resgatar”, destaca a diretora e sócia fundadora da Pedrazul, Chirlei Wandekoken.

E quem quiser levar um livro novinho de graça com o selo Pedrazul é só levar um outro para doação, que pode ser de qualquer título ou gênero. Os livros recebidos serão doados para escolas do município. “Sabemos da nossa responsabilidade social e queremos com essa ação ajudar a formar novos leitores desde cedo”, ressalta Chirlei.

A inauguração da “Lojinha da Fábrica” será nesta quinta-feira (15) durante todo o dia, das 9h às 21h, com o lançamento do livro "Pimpinela Escarlate", da escritora britânica Baronesa Orczy, publicado originalmente em 1905. A loja, que ficará aberta de segunda a sexta das 8h às 17h, fica na Avenida Paulino Müller, 938, em Jucutuquara , Vitória. Haverá promoção de livros durante todo o dia, com títulos a partir de R$ 10.

No catálogo da editora constam autores consagrados como Charles Dickens, as irmãs Brontë, Wilkie Collins e Louisa May Alcott, entre outros. A livraria venderá títulos lançados exclusivamente pela Pedrazul Editora.

O COMEÇO AOS PÉS DE UMA LAREIRA

A história de fundação da Pedrazul Editora começa em 2012 e bem que poderia ter saído das páginas de um livro. A sócia-fundadora Chirlei Wandekoken conversava com uma amiga que visitava sua casa em Domingos Martins , no Espírito Santo, região onde está localizada a famosa Pedra Azul ou Pedra do Lagarto.

Aos pés de uma lareira, as duas falavam sobre os clássicos ingleses que sonhavam em ler, livros esses que ainda não haviam sido lançados no Brasil. Chirlei foi desafiada pela amiga a criar uma editora que trouxesse para o Brasil títulos memoráveis das eras Georgiana e Vitoriana, por exemplo (séculos XVIII e XIX, respectivamente), cujos autores influenciaram o estilo da famosa escritora inglesa Jane Austen.

A autora era uma paixão comum das duas amigas. Um mês depois, Chirlei foi convidada pelo publicitário Eduardo Barbarioli para juntos montarem uma editora; logo depois, mais dois outros sócios se juntaram a eles na empreitada.

Chirlei (à direita) e sua filha Amanda: paixão pelos clássicos ingleses Crédito: Divulgação

Inicialmente a ideia do Eduardo era abrir uma editora em outro segmento, mas Chirlei, apaixonada pelos clássicos, levou a empresa para a direção para a qual fora desafiada antes por sua amiga: uma editora cujo nicho seriam os clássicos, especialmente os ingleses, mas também escoceses, irlandeses, canadenses, americanos, franceses e brasileiros.