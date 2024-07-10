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Leonel Ximenes

Editora capixaba lança nova tradução de clássico da literatura mundial

Obra foi publicada pela primeira vez em 1915 e até hoje faz sucesso em todo o mundo

Públicado em 

10 jul 2024 às 11:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Além de tradutor consagrado, Erlon José Paschoal é dramaturgo
Além de tradutor consagrado, Erlon José Paschoal é dramaturgo Crédito: Editora Cousa
Editora local, cultura universal. A editora capixaba Cousa lança neste sábado (13) o livro “A Metamorfose”, do escritor Franz Kafka, que ganhou nova tradução de Erlon Paschoal. No clássico escrito pelo tcheco e publicado originalmente em 1915 na revista Die Weißen Blätter , numa certa manhã, “ao despertar de sonhos intranquilos”, o personagem principal, Gregor Samsa, vê-se convertido em um inseto monstruoso.
"Ler ou reler as grandes obras da humanidade será sempre algo salutar e estimulante, sobretudo quando se trata de um escritor que influenciou tão incisivamente a história da literatura universal. Eis aí, portanto, mais um bom pretexto para retomar o contato com a obra de Kafka e se deleitar com a leitura desta pequena obra-prima", diz Erlon, que estará presente no lançamento, às 16h, no Trapiche Gamão, espaço cultural localizado no Centro de Vitória.
“De forma inusitada e primorosa, Kafka narra a experiência dessa insólita metamorfose. Inevitável sentir um constante frio na barriga em cada detalhe, nas minúcias das descrições, nos pensamentos que perpassam aquela casa, nos meses que correm durante a esquisita (e por vezes cômica) desumanização de Gregor”, escreve Pablo Gonçalo, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) em apresentação à nova tradução.
A capa do livro que será lançado com nova tradução pela Editora Cousa
A capa do livro que será lançado com nova tradução pela Editora Cousa Crédito: Divulgação
Tradutor conhecido nacionalmente, Erlon José Paschoal também é dramaturgo. Nascido em São Paulo, paralelamente ao teatro estudou Letras na Universidade de São Paulo (USP) e já traduziu para o português diversos autores alemães, entre eles, Goethe, Rilke, Brecht, Martinho Lutero, Schopenhauer, Hölderlin, Büchner, Thomas Bernhard e Klaus Mann.
A obra conta com prefácio do professor Wilberth Salgueiro, escritor e docente do Departamento de Línguas e Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e comentário e ensaios de Junia Zaidan, tradutora, escritora e também docente do Departamento de Línguas e Letras da Ufes, Andréia Delmaschio, professora titular do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e doutora em Ciência da Literatura pela UFRJ; e do próprio Erlon Paschoal, que analisa a obra de Kafka 100 anos depois de seu nascimento.
O livro custa R$ 80, mas está em pré-venda pela metade do preço (R$ 40) no site da Cousa: https://www.editoracousa.com.br/produtos/a-metamorfose/.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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