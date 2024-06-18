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Leonel Ximenes

Bar tradicional de Vitória desiste de fechar e procura novo endereço

Reduto da boemia de Jardim da Penha havia anunciado que encerraria as atividades no dia 15, mas acordo e mobilização dos frequentadores mudaram destino do estabelecimento

Públicado em 

18 jun 2024 às 16:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bar Calipe, em Jardim da Penha
Bar Calipe vai ficar neste local, em Jardim da Penha, até o final de junho  Crédito: Instagram
Ainda não foi desta vez a saideira. O tradicional Bar Calipe, que funciona há 38 anos em Jardim da Penha, não será mais fechado, como havia sido anunciado no começo do mês pela direção do estabelecimento.
A boa notícia foi compartilhada nesta terça-feira (18) por Carla Coli, uma das herdeiras do bar fundado por Carlos Alberto Coli, o Alemão, que morreu em 2022.
“Quero agradecer as mensagens e aos clientes que foram no Calipe me abraçar e dar força. Foi muito especial, sem vocês não teria tido forças para continuar”, disse Carla.
Ela afirmou também que a divulgação do fechamento do bar acabou mobilizando frequentadores e outras pessoas que se sensibilizaram com a iminente perda de um tradicional ponto da boemia de Jardim da Penha.

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“Quero agradecer também aos jornalistas que fizeram a matéria. Me ajudaram muito, até quem não conhecia o Calipe veio conhecer o bar”, revelou Carla.
No último dia 7, a coluna publicou com exclusividade o anúncio do fechamento do bar, previsto para sábado passado (15), o que causou grande comoção nas redes sociais. “Prorrogamos até final do mês a estadia no ponto atual. Estamos procurando outro ponto, o Calipe não vai fechar definitivamente se Deus quiser”, anunciou a proprietária nas redes sociais.
O Calipe teve origem na Praia do Canto, no Posto Iate, em 1987, e mudou-se para a Rua Eugenílio Ramos, em Jardim da Penha, há 38 anos. Adquirido por Alemão, nos anos 1990, o bar virou um dos símbolos do bairro da Capital.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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