Bar tradicional de Vitória desiste de fechar e procura novo endereço

Ainda não foi desta vez a saideira. O tradicional Bar Calipe, que funciona há 38 anos em Jardim da Penha
, não será mais fechado, como havia sido anunciado no começo do mês pela direção do estabelecimento.
A boa notícia foi compartilhada nesta terça-feira (18) por Carla Coli, uma das herdeiras do bar fundado por Carlos Alberto Coli, o Alemão, que morreu em 2022.
“Quero agradecer as mensagens e aos clientes que foram no Calipe me abraçar e dar força. Foi muito especial, sem vocês não teria tido forças para continuar”, disse Carla.
Ela afirmou também que a divulgação do fechamento do bar acabou mobilizando frequentadores e outras pessoas que se sensibilizaram com a iminente perda de um tradicional ponto da boemia de Jardim da Penha.
“Quero agradecer também aos jornalistas que fizeram a matéria. Me ajudaram muito, até quem não conhecia o Calipe veio conhecer o bar”, revelou Carla.
No último dia 7, a coluna publicou com exclusividade o anúncio do fechamento do bar
, previsto para sábado passado (15), o que causou grande comoção nas redes sociais. “Prorrogamos até final do mês a estadia no ponto atual. Estamos procurando outro ponto, o Calipe não vai fechar definitivamente se Deus quiser”, anunciou a proprietária nas redes sociais.
O Calipe teve origem na Praia do Canto
, no Posto Iate, em 1987, e mudou-se para a Rua Eugenílio Ramos, em Jardim da Penha, há 38 anos. Adquirido por Alemão, nos anos 1990, o bar virou um dos símbolos do bairro da Capital.