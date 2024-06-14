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Leonel Ximenes

Cantora musa do Only Fans é atração da Festa de São Pedro em Vitória

Vocalista baiana de forró tem 8,5 milhões de seguidores no Instagram

Públicado em 

14 jun 2024 às 12:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Juliana Bonde sobe ao palco no dia 28 de junho com a banda Bonde do Forró
Juliana Bonde sobe ao palco no dia 28 de junho com a banda Bonde do Forró Crédito: Instagram
A tradicional Festa de São Pedro, em Vitória, claro que sempre tem santo, missa, procissão e padre, mas neste ano, em sua 96ª edição, apresenta uma atração especial: Juliana Bonde, que além de cantora de forró, tem um atributo a mais que a faz ser muito conhecida em todo o país. Afinal, ela é uma das estrelas do Only Fans e do Privacy, aplicativos de conteúdo adulto com ensaios sensuais.
Com 8,5 milhões de seguidores no Instagram, a vocalista baiana sobe ao palco no dia 28 de junho com a banda Bonde do Forró. Segundo a Prefeitura de Vitória, promotora do tradicional evento, a banda já se apresentou nas maiores festas do Brasil, como Festa do Peão de Barretos e festas juninas de Caruaru (PE) e Campina Grande (PB).

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Com oito turnês pelos Estados Unidos, o grupo já vendeu 2 milhões de cópias de CDs e DVDs e atraiu mais de 20 milhões de pessoas aos seus shows.
Além dos palcos e dos discos, Juliana Bonde também fatura alto com sua performance na internet. Segundo sites especializados, no final do ano passado a cantora estava em terceiro lugar entre as mulheres que mais lucram com conteúdo adulto na web no Brasil.
Juliana Caetano, o seu verdadeiro nome, de 28 anos, tem faturamento estimado em cerca de R$ 1 milhão por mês com suas fotos e vídeos sensuais.
Em declaração ao portal Splash, Juliana admitiu que o tema ainda é tabu, principalmente para sua mãe, que não aprova a nova fonte de renda da artista. "Todo dia minha mãe manda mensagem: 'Quando é que você vai parar de fazer essa pouca vergonha?' Falo: 'Mãe, não tem como, eu tô construindo minha casa agora, minha casa é grande, eu preciso'.
Em tempo: além do Bonde do Forró (e Juliana), a Festa de São Pedro, de 28 a 30 de junho, na Praça do Papa, terá também Casaca, Leo Lima, Dudu Nobre, Munhoz e Mariano e até o padre Anderson Gomes.
"Vamos sacudir Vitória com uma festa linda para todos os gostos”, enfatiza Edu Henning, secretário municipal de Cultura.
Com essas atrações, não tenham dúvida: vai ser um sucesso.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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