Gritos e barulho durante ato sexual agitam condomínio na Serra

Vista de Colina de Laranjeiras, na Serra. Crédito: PMS

As noites têm sido tórridas em um condomínio do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. E não é apenas por causa do calor: é que moradores têm se incomodado com o barulho vindo de um dos apartamentos durante o ato sexual de um casal do prédio.



O amor chegou a tal clímax (de barulho) que o assunto foi tema de reclamações de vizinhos no grupo de WhatsApp do condomínio, de acordo com o site Tempo Novo.

Segundo os relatos, gritos, gemidos e outros barulhos estranhos vêm do quinto andar e foram percebidos mais intensamente por volta das 23h da última quarta-feira (28/2).

A coluna apurou que o barulho dividiu os condôminos no grupo. Alguns apoiaram o “som do amor”, outros brincaram com a situação inusitada, mas parte dos moradores reclamou.

“Liguei para a portaria pedindo que interfonasse e alertasse o casal, mas nada foi feito. Por isso, entrei em contato com o síndico e reclamei no grupo do condomínio. Muitas pessoas me apoiaram, mas outras foram bem ofensivas”, disse ao repórter Gabriel Almeida uma moradora que pediu para não ser identificada.

Os prédios do condomínio, de acordo com uma fonte ouvida pela coluna, não têm paredes suficientemente isoladas acusticamente, o que acaba facilitando a propagação de sons, principalmente de madrugada, quando o silêncio é mais presente.

Por sinal, segundo a mesma fonte, esse condomínio já é conhecido na Serra - e virou até motivo de piada - por registrar barulhos, digamos, “pouco convencionais” nas madrugadas.

Morador do condomínio Que pediu para não ser identificado "O barulho dos apartamentos ecoa pelo condomínio. Tudo o que acontece, se alguém gritar ou se alguém fizer algum barulho, todo mundo fica sabendo"

Um morador, ouvido pela coluna, confirma os sons noturnos “calientes” no condomínio. “Têm acontecido esses incidentes com certa frequência nesse apartamento, é até engraçado. Dá para escutar perfeitamente. É um negócio de louco”. E põe loucura nisso, né?

Indagada se recebeu alguma reclamação formal sobre o barulho noturno no condomínio, a Prefeitura da Serra informou que não atende a esse tipo de denúncia. “Essa situação é com o síndico do condomínio. Eles possuem regimento interno”, diz a prefeitura.

É mais uma prova de que o amor está no ar. É só olhar para o 5º andar.

