Vila Velha vai transformar sua principal praça em parque urbano

Projeção de como ficará o parque urbano na atual Praça Duque de Caxias. Crédito: PMVV

A Prefeitura de Vila Velha lançou dois processos de licitação para transformar a Praça Duque de Caxias, no Centro, em um parque urbano e reformar o Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, localizado no mesmo espaço. O pacote de obras, em parceria com o governo do Estado, está estimado em R$ 12 milhões.



Com área total de 12.287,56 m², a Praça Duque de Caxias vai passar por uma grande reforma e requalificação para se transformar em um parque urbano. O local também será cercado com gradil, terá vigilância constante e acesso controlado. O investimento estimado é de R$ 8.218.871,84 e será executado com recursos do próprio município.

O Teatro Municipal, com 1.700 m², também vai passar por obras de reforma e requalificação, incluindo a recuperação da cobertura e das fachadas, além de intervenções para melhorar a acessibilidade, implantação de mais banheiros e melhorias na iluminação do espaço, com instalações elétricas novas, entre outras ações de revitalização. O investimento estimado é de R$ 3.621.122,60, resultado de parceria com o governo do Estado.

O QUE SERÁ FEITO

Entre as transformações previstas para a praça estão a implantação de academia popular em aço inox, parquinho e espaço para animais de estimação, além de área destinada a barraquinhas e food trucks, para o fomento da economia local.

Também terá um ponto de informações turísticas, sanitários públicos e um “Parkour Park” com obstáculos para a prática da modalidade, considerada novo esporte nos Jogos Olímpicos de 2024. O projeto foi aprovado em audiência pública pelos moradores, comerciantes e taxistas, no dia 5 de setembro de 2023.

O projeto que transforma a Praça Duque de Caxias em parque urbano contempla também a reforma do prédio do Titanic.

O Teatro Municipal, que também será reformado, foi sede da Prefeitura e da Câmara de Vila Velha entre os anos 1960 e 1990. Com a mudança das duas sedes, transformou-se no centro cultural da cidade, com o nome Teatro Municipal Élio de Almeida Viana.

As obras devem começar neste primeiro semestre e tem previsão de durar 12 meses. "Vamos resgatar a história e a cultura de Vila Velha com as obras da Duque de Caxias e do teatro", diz o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos).

