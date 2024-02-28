"Padre dos presídios" deixa paróquia no ES para estudar em BH

Um dos mais notáveis sacerdotes vinculados à Teologia da Libertação da Arquidiocese de Vitória
, o padre Vitor Noronha anunciou que vai deixar a coordenação da Pastoral Carcerária e o comando da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Itaquari (Cariacica
), para fazer doutorado em Teologia na Faculdade Jesuíta (Faje), em Belo Horizonte (MG).
Ordenado há menos de três anos, Vitor, que foi um ativo militante do movimento estudantil, é graduado em Economia pela Ufes
e tem mestrado em Filosofia pela mesma universidade, mas deixou tudo para seguir os caminhos do sacerdócio.
O pároco, que faz visitas regulares e celebra missas em presídios, explicou também por que escolheu uma faculdade jesuíta no Brasil, embora tivesse a possibilidade de estudar em Roma: “É a melhor faculdade de Teologia do Brasil, o corpo docente tem alguns dos maiores, mais influentes e mais lidos teólogos/as do Brasil, da América Latina e do Mundo”.
Mas a alegria pelo doutorado contrasta com o lamento por ele ter que deixar seu trabalho pastoral na Arquidiocese de Vitória. “Claro que estou com o coração muito apertado, porque amo absolutamente tudo que faço aqui e, evidentemente, meu sentimento foi de não querer perder. Mas, aos poucos, terei que me afastar da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Pastoral Carcerária e da Área Cariacica-Viana, tendo em vista que mudarei para Belo Horizonte
, ao menos por dois anos.”
As aulas na Faje já começam nesta segunda-feira (4) em BH. Inicialmente, padre Vitor Noronha deixará a capital mineira nos fins de semana para retomar seu trabalho pastoral na Grande Vitória
, mas a despedida dele do ES já está programada.
“Combinei com os bispos para eu fazer bate e volta nos finais de semana para não desassistir a paróquia, até que chegue o novo padre. A minha despedida será na Semana Santa, provavelmente no Domingo de Páscoa (31 de março)”, adianta.