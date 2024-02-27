O último registro de furto de uma Hilux no Aeroporto de Vitória

Criminosos saem com a Hilux roubada do estacionamento do Aeroporto de Vitória Crédito: Imagens de segurança

As medidas de seguranças adotadas pela administração do Aeroporto de Vitória impediram que novas caminhonetes Hilux fossem furtadas do estacionamento do terminal. Segundo a Zurich, concessionária que administra o aeroporto, a última ocorrência criminosa desse tipo aconteceu em 16 de julho do ano passado.

O dispositivo, instalado à revelia dos proprietários, é de borracha e impede o movimento do veículo. A administração do aeroporto cola um adesivo no carro informando como o dono deve proceder para liberá-lo. Ele é orientado a acionar a administração do estacionamento para o destravamento da Hilux.

Entre as medidas que aumentaram o controle e a segurança no estacionamento está também a utilização dos recursos de videomonitoramento do aeroporto, "de forma inteligente", segundo a concessionária, para reforçar a vigilância no local.

A PREFERIDA DOS BANDIDOS

Segundo especialistas, a Hilux é a picape média mais vendida no mercado brasileiro e também a preferida dos bandidos para ser roubada ou furtada. A picape da Toyota é usada para contrabando de drogas e armas em países vizinhos como Paraguai e Bolívia. Além disso, é um veículo muito usado para desmanche e clonagem.