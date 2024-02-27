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Leonel Ximenes

O último registro de furto de uma Hilux no Aeroporto de Vitória

Caminhonete de luxo é muito visada pelas quadrilhas especializadas em roubo de automóveis

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

27 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Criminosos saem com a Hilux roubada do aeoroporto de Vitória
Criminosos saem com a Hilux roubada do estacionamento do Aeroporto de Vitória Crédito: Imagens de segurança
As medidas de seguranças adotadas pela administração do Aeroporto de Vitória impediram que novas caminhonetes Hilux fossem furtadas do estacionamento do terminal. Segundo a Zurich, concessionária que administra o aeroporto, a última ocorrência criminosa desse tipo aconteceu em 16 de julho do ano passado.
Como a coluna revelou em 23 de junho, haviam sido registrados pela Polícia Civil, até aquela data, pelo menos seis furtos de Hilux no estacionamento do aeroporto. A principal (e mais visível) medida de segurança, efetivada a partir de 1º de agosto de 2023, foi a colocação de travas na roda do veículo.
O dispositivo, instalado à revelia dos proprietários, é de borracha e impede o movimento do veículo. A administração do aeroporto cola um adesivo no carro informando como o dono deve proceder para liberá-lo. Ele é orientado a acionar a administração do estacionamento para o destravamento da Hilux.
Entre as medidas que aumentaram o controle e a segurança no estacionamento está também a utilização dos recursos de videomonitoramento do aeroporto, "de forma inteligente", segundo a concessionária, para reforçar a vigilância no local.

A PREFERIDA DOS BANDIDOS

Segundo especialistas, a Hilux é a picape média mais vendida no mercado brasileiro e também a preferida dos bandidos para ser roubada ou furtada. A picape da Toyota é usada para contrabando de drogas e armas em países vizinhos como Paraguai e Bolívia. Além disso, é um veículo muito usado para desmanche e clonagem.
A trava de segurança na roda dianteira e o aviso no vidro da picape
A trava de segurança na roda dianteira e o aviso no vidro da picape no estacionamento do aeroporto Crédito: Foto do leitor
Na última quinta-feira (22), a Polícia Militar prendeu, em Guarapari, cinco suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de caminhonetes Toyota Hilux. Eles estavam sendo monitorados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde são apontados como responsáveis pelo furto de sete veículos na Região dos Lagos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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