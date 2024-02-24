Cidade tem prefeito evangélico, monumento à Bíblia e carnaval na quaresma no ES

O carnaval
, mesmo no período da quaresma, continua em Cariacica
, cidade administrada pelo prefeito evangélico Euclério Sampaio (MDB). Com apoio, segurança e regras da administração municipal, três blocos desfilam pela cidade - um neste sábado (24) e outros dois no domingo (25).
“A Secretaria de Cultura apoia toda atividade cultural de nossa cidade. Sou gestor de toda a cidade”, ressalta o prefeito, que também mandou construir um monumento à Bíblia numa praça de Cariacica.
No sábado, o Bloco Tá Lelé, Tá Maluco percorre as ruas Clara Nunes, Elói Ferreira e Praça da Liberdade, no bairro Padre Gabriel, das 16h às 20h. São esperadas 1,5 mil pessoas.
E no domingo, também das 16h às 20h, vão sair dois blocos: o Eva e Adão vai desfilar com expectativa de 700 pessoas na Rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande, com concentração próxima ao Bar do Alagoano.
A outra agremiação é o Bloco do GM, que, no mesmo horário, espera levar 500 pessoas para curtir o carnaval na Rua Blumenau, em Bela Vista.
Segundo promete a Prefeitura de Cariacica, todos os blocos terão iluminação, segurança com a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar
e agentes de trânsito para fazer a organização do percurso, minitrio e banheiros químicos.