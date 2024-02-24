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Leonel Ximenes

Cidade tem prefeito evangélico, monumento à Bíblia e carnaval na quaresma no ES

Três blocos saem às ruas neste fim de semana no município

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

24 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bloco Seu Boneco desfila pelas ruas de Cariacica durante o carnaval oficial
Bloco Seu Boneco desfila pelas ruas de Cariacica durante o carnaval oficial Crédito: Jackeline Gomes/PMC
carnaval, mesmo no período da quaresma, continua em Cariacica, cidade administrada pelo prefeito evangélico Euclério Sampaio (MDB). Com apoio, segurança e regras da administração municipal, três blocos desfilam pela cidade - um neste sábado (24) e outros dois no domingo (25).
“A Secretaria de Cultura apoia toda atividade cultural de nossa cidade. Sou gestor de toda a cidade”, ressalta o prefeito, que também mandou construir um monumento à Bíblia numa praça de Cariacica.
No sábado, o Bloco Tá Lelé, Tá Maluco percorre as ruas Clara Nunes, Elói Ferreira e Praça da Liberdade, no bairro Padre Gabriel, das 16h às 20h. São esperadas 1,5 mil pessoas.

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E no domingo, também das 16h às 20h, vão sair dois blocos: o Eva e Adão vai desfilar com expectativa de 700 pessoas na Rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande, com concentração próxima ao Bar do Alagoano.
A outra agremiação é o Bloco do GM, que, no mesmo horário, espera levar 500 pessoas para curtir o carnaval na Rua Blumenau, em Bela Vista.
Segundo promete a Prefeitura de Cariacica, todos os blocos terão iluminação, segurança com a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar e agentes de trânsito para fazer a organização do percurso, minitrio e banheiros químicos.
E viva o carnaval!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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