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Leonel Ximenes

Vidigal e Audifax juntos e outros encontros inesperados na noite de quarta

Veja nesta edição: rivais de alto calibre no mesmo ambiente, a fritura na Saúde e o futuro padre que vai continuar a ser vereador até o fim dos dias (aliás, do mandato)

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 15:23

Públicado em 

22 fev 2024 às 15:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Audifax (com o microfone) e Vidigal (à direita): constrangimento na Serra
Audifax (com o microfone) e Vidigal (à direita): constrangimento na Serra Crédito: Divulgação
Sob um certo e notório constrangimento, o prefeito Sérgio Vidigal (PDT) e o seu antecessor e rival Audifax Barcelos (PP) acabaram se encontrando, nesta quarta-feira (21) à noite, durante o lançamento de um livro em um hotel da Serra. O deputado estadual Pablo Muribeca (Patriota), desafeto de Vidigal, estava na plateia. O encontro inusitado tem testemunha: o governador Casagrande (PSB), que estava presente e a tudo assistiu. Não houve ocorrências no plantão.

CASAGRANDE, HARTUNG E JOSÉ IGNÁCIO JUNTOS

Aliás, a noite desta quarta marcou o encontro (involuntário) de outras rivais políticos - e de grosso calibre. Na homenagem que a Assembleia prestou ao ex-governador Gerson Camata, no evento alusivo aos 150 anos da imigração italiana, passaram pelo local, além de Casagrande, os ex-governadores Paulo Hartung e José Ignácio Ferreira. Também sem alterações no plantão.

OREMOS!

Junior Corrêa
Júnior Corrêa: vereador até 31 de dezembro Crédito: Rerodução\Instagram
O vereador Júnior Corrêa (PL) manteve a decisão de deixar a política para ser padre, mas ele resolveu não se licenciar nem renunciar agora. Vai ficar até o fim do atual mandato (31 de dezembro) na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim.

O REGIMENTO INTERNO

“Eu pensei em me licenciar para o meu suplente assumir, já que não vou seguir a carreira política, mas como vi que havia um impeditivo legal no regimento interno da Casa, decidi permanecer. E também para honrar os 2.519 votos que tive em 2020”, alegou o parlamentar em discurso.

EXPLICANDO O REGIMENTO

Segundo o regimento interno da câmara cachoeirense, o vereador pode se licenciar por interesses particulares, mas, "por prazo nunca superior a 120 dias por sessão legislativa", conforme o artigo 170. Já o artigo 173 dispõe que "o suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura na função de secretário municipal ou de licença superior a 120 dias". Portanto, o suplente do parlamentar bolsonarista só poderia assumir o mandato se Júnior Corrêa renunciasse ao cargo.

VÍTIMA DOS CORONÉIS

Nésio Fernandes
Nésio Fernandes fora do Ministério da Saúde Crédito: Roberto Pratti
Recordar é sofrer: Nésio Fernandes, que acaba de perder o cargo de secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde por pressão dos coronéis do Centrão (Arthur Lira à frente), também foi defenestrado do cargo de secretário de Saúde do Espírito Santo por “exigência” de prefeitos coronéis do interior capixaba.

ES SEM PRESTÍGIO

Embora seja catarinense de nascimento, Nésio se destacou na Sesa e era um dos poucos "capixabas" que ocupavam um cargo de relativa relevância no governo federal. No primeiro escalão, não tem ninguém da terra.

ÁGUA PELO RALO

Imaginem se a Barragem dos Imigrantes, entre Domingos Martins e Viana, estivesse pronta? Quanta água estaria sendo armazenada agora para garantir a segurança hídrica de parte da Grande Vitória em tempos de estiagem! Como não saiu ainda do papel, só nos resta chorar a água derramada. 

DÚVIDA DA HORA

Golpista condenado pode ter direito à saidinha?

PAPA SEM PRESSA

Em junho do ano passado, quando fez 75 anos de idade, dom Dario Campos apresentou ao papa sua renúncia formal ao comando da Arquidiocese de Vitória, conforme determina o Código de Direito Canônico. Mas, até agora, Francisco ainda não escolheu o sucessor da arcebispo.

COVIDOU

Testes de Covid-19 realizados em unidades básicas de saúde estão sendo assertivos. Relatos de profissionais da Grande Vitória dizem que de cada 10 exames, pelo menos de sete a oito dão positivo. Uma das motivações seria a aglomeração do Carnaval.

O UBER E A CHUVA

Indagado por um passageiro sobre a condição das vias nos principais municípios da Grande Vitória, motorista de Uber não vacilou e colocou a Serra como paraíso: "Dá para andar muito bem por quase todos os bairros. Nada de alagamento". Vitória fica em segundo lugar para o condutor e na última posição, Vila Velha. "Para circular por lá, tem que ser corajoso ou conhecer bem os bairros", recomendou.

HOMENAGEM A RENATO PACHECO

O Instituto Histórico e Geográfico do ES promove a palestra "20 anos sem Renato Pacheco", que será proferida pelo jornalista e escritor Rodrigo Bomfim Pacheco. Será no dia 28 de fevereiro, às 18h, na sede do IHGES, no Parque Moscoso.

REVISTA LITERÁRIA EM ABRIL

Capa na edição nº 4 da revista ÍMÃ
Capa na edição nº 4 da revista ÍMÃ Crédito: Divulgação
Em abril será lançado mais um número da revista literária capixaba ÍMÃ. A oitava edição reúne poetas e escritores de diferentes lugares: do Espírito Santo [Luiz Guilherme Santos Neves, Kátia Bento, Elisa Lucinda, Marcos Tavares, Anaximandro Amorim, Eduardo Madeira]; das Minas Gerais [Ronald Polito, Raimundo Carvalho e Adilson Vilaça]; do Rio de Janeiro [Alexandre Dacosta]; de Brasília [Guilherme Gontijo Flores]; do Amazonas [Astrid Cabral]; da França [Gilbert Chaudanne]; e dos Estados Unidos [Charles Perrone].

NORUEGUESAS VISITAM EDUCAÇÃO DE VITÓRIA

A visita das norueguesas na Secretaria de Educação de Vitória
A visita das norueguesas na Secretaria de Educação de Vitória Crédito: PMV
As estudantes do curso de Proteção Infantil da Østfold University College, que fica na Noruega, Maria Kristiansen, 25, Selma Bookholt, 23, e Seline Enebakk, 21, visitaram a Secretaria de Educação de Vitória, nesta quarta-feira (21), para conhecer de perto alguns equipamentos e serviços da rede municipal. As intercambistas foram recebidas pela secretária da pasta, Juliana Rohsner, e pela equipe técnica da Seme.

POR VIA DAS DÚVIDAS...

Vladimir Putin, somos amigos, tá? Love!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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