Vidigal e Audifax juntos e outros encontros inesperados na noite de quarta

Audifax (com o microfone) e Vidigal (à direita): constrangimento na Serra Crédito: Divulgação

Sob um certo e notório constrangimento, o prefeito Sérgio Vidigal (PDT) e o seu antecessor e rival Audifax Barcelos (PP) acabaram se encontrando, nesta quarta-feira (21) à noite, durante o lançamento de um livro em um hotel da Serra. O deputado estadual Pablo Muribeca (Patriota), desafeto de Vidigal, estava na plateia. O encontro inusitado tem testemunha: o governador Casagrande (PSB), que estava presente e a tudo assistiu. Não houve ocorrências no plantão.

CASAGRANDE, HARTUNG E JOSÉ IGNÁCIO JUNTOS

Aliás, a noite desta quarta marcou o encontro (involuntário) de outras rivais políticos - e de grosso calibre. Na homenagem que a Assembleia prestou ao ex-governador Gerson Camata, no evento alusivo aos 150 anos da imigração italiana, passaram pelo local, além de Casagrande, os ex-governadores Paulo Hartung e José Ignácio Ferreira. Também sem alterações no plantão.

OREMOS!

Júnior Corrêa: vereador até 31 de dezembro Crédito: Rerodução\Instagram

O REGIMENTO INTERNO

“Eu pensei em me licenciar para o meu suplente assumir, já que não vou seguir a carreira política, mas como vi que havia um impeditivo legal no regimento interno da Casa, decidi permanecer. E também para honrar os 2.519 votos que tive em 2020”, alegou o parlamentar em discurso.

EXPLICANDO O REGIMENTO

Segundo o regimento interno da câmara cachoeirense, o vereador pode se licenciar por interesses particulares, mas, "por prazo nunca superior a 120 dias por sessão legislativa", conforme o artigo 170. Já o artigo 173 dispõe que "o suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura na função de secretário municipal ou de licença superior a 120 dias". Portanto, o suplente do parlamentar bolsonarista só poderia assumir o mandato se Júnior Corrêa renunciasse ao cargo.

VÍTIMA DOS CORONÉIS

Nésio Fernandes fora do Ministério da Saúde Crédito: Roberto Pratti

ES SEM PRESTÍGIO

Embora seja catarinense de nascimento, Nésio se destacou na Sesa e era um dos poucos "capixabas" que ocupavam um cargo de relativa relevância no governo federal. No primeiro escalão, não tem ninguém da terra.

ÁGUA PELO RALO

Imaginem se a Barragem dos Imigrantes, entre Domingos Martins e Viana, estivesse pronta? Quanta água estaria sendo armazenada agora para garantir a segurança hídrica de parte da Grande Vitória em tempos de estiagem! Como não saiu ainda do papel, só nos resta chorar a água derramada.

DÚVIDA DA HORA

Golpista condenado pode ter direito à saidinha?

PAPA SEM PRESSA

COVIDOU

Testes de Covid-19 realizados em unidades básicas de saúde estão sendo assertivos. Relatos de profissionais da Grande Vitória dizem que de cada 10 exames, pelo menos de sete a oito dão positivo. Uma das motivações seria a aglomeração do Carnaval.

O UBER E A CHUVA

Indagado por um passageiro sobre a condição das vias nos principais municípios da Grande Vitória, motorista de Uber não vacilou e colocou a Serra como paraíso: "Dá para andar muito bem por quase todos os bairros. Nada de alagamento". Vitória fica em segundo lugar para o condutor e na última posição, Vila Velha. "Para circular por lá, tem que ser corajoso ou conhecer bem os bairros", recomendou.

HOMENAGEM A RENATO PACHECO

O Instituto Histórico e Geográfico do ES promove a palestra "20 anos sem Renato Pacheco", que será proferida pelo jornalista e escritor Rodrigo Bomfim Pacheco. Será no dia 28 de fevereiro, às 18h, na sede do IHGES, no Parque Moscoso.

REVISTA LITERÁRIA EM ABRIL

Capa na edição nº 4 da revista ÍMÃ Crédito: Divulgação

Em abril será lançado mais um número da revista literária capixaba ÍMÃ. A oitava edição reúne poetas e escritores de diferentes lugares: do Espírito Santo [Luiz Guilherme Santos Neves, Kátia Bento, Elisa Lucinda, Marcos Tavares, Anaximandro Amorim, Eduardo Madeira]; das Minas Gerais [Ronald Polito, Raimundo Carvalho e Adilson Vilaça]; do Rio de Janeiro [Alexandre Dacosta]; de Brasília [Guilherme Gontijo Flores]; do Amazonas [Astrid Cabral]; da França [Gilbert Chaudanne]; e dos Estados Unidos [Charles Perrone].

NORUEGUESAS VISITAM EDUCAÇÃO DE VITÓRIA

A visita das norueguesas na Secretaria de Educação de Vitória Crédito: PMV

As estudantes do curso de Proteção Infantil da Østfold University College, que fica na Noruega, Maria Kristiansen, 25, Selma Bookholt, 23, e Seline Enebakk, 21, visitaram a Secretaria de Educação de Vitória, nesta quarta-feira (21), para conhecer de perto alguns equipamentos e serviços da rede municipal. As intercambistas foram recebidas pela secretária da pasta, Juliana Rohsner, e pela equipe técnica da Seme.

POR VIA DAS DÚVIDAS...

Vladimir Putin, somos amigos, tá? Love!

ALÔ, ISRAEL!