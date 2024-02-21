A lista das 88 escolas estaduais que vão ganhar ar-condicionado neste ano

A climatização das salas de aula na rede estadual do ES é prevista em lei Crédito: Reprodução | Internet

governo do Estado anunciou o repasse de R$ 50 milhões a mais do que é feito anualmente para a climatização das escolas. Ao todo, 88 escolas estaduais de 42 municípios receberão recursos para a compra de aparelhos de ar-condicionado por meio do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe).

Vila Velha , com sete escolas, é a cidade com maior número de unidades contempladas, seguida por Serra (6), Cachoeiro de Itapemirim (6) e Linhares (6).

O repasse também será usado na ampliação de cinco para 15 Escolas do Futuro, com melhores condições tecnológicas. A lista completa com as escolas que vão receber a climatização consta na Portaria Nº 284-R, da Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

A climatização das escolas atende ao que dispõe a Lei 11.605/22, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que determina a temperatura adequada nas salas de aula entre 20ºC e 23ºC.

“Manter uma temperatura confortável e controlada não apenas aumenta o bem-estar dos alunos e professores, mas também melhora significativamente o desempenho acadêmico”, diz Gandini.

REPASSE TOTAL DE R$ 216,3 MILHÕES

Ao todo, o governo do Estado anunciou para 2024 o repasse de R$ 216,3 milhões para os conselhos de escolas da rede pública estadual garantirem às unidades de ensino recursos financeiros necessários para o funcionamento pleno e para a cobertura de despesas de custeio e de capital, devendo ser empregados na manutenção da rede escolar e no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

O investimento será direcionado da seguinte maneira: R$ 50,3 milhões na climatização de 88 escolas e aquisição de equipamentos para 15 novas Escolas do Futuro; R$ 5,6 milhões nas 28 novas escolas que ofertarão, em 2024, ensino de tempo integral; e, aproximadamente, R$ 161 milhões na manutenção da rede escolar e no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de 393 unidades de ensino.

AS ESCOLAS 88 BENEFICIADAS

AFONSO CLÁUDIO

EEEFM Elvira Barros

ÁGUA DOCE DO NORTE

EEEFM Sebastião Coimbra Elizeu

ÁGUIA BRANCA

EEEFM Oscar de Almeida Gama

EEEFM Ana Monteiro de Paiva

EEEFM Professora Celia Teixeira do Carmo

EEEFM Sirena Rezende Fonseca

ANCHIETA

EEEFM Coronel Gomes de Oliveira

ARACRUZ

EEEFM Caboclo Bernardo

EEEFM Primo Bitti

BAIXO GUANDU

CEEMTI Baixo Guandu

EEEFM José Damasceno Filho

BARRA DE SÃO FRANCISCO

EEEFM Governador Lindenberg

EEEFM Professora Ascendina Feitosa

BOA ESPERANÇA

CEIER de Boa Esperança

EEEFM Sobradinho

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CEEFTI Francisco Coelho Ávila Júnior

CEEMTI Liceu Muniz Freire

EEEFM Agostinho Simonato

EEEFM Lions Sebastião Paiva Vidaurre

EEEFM Zacheu Moreira da Fraga

EEEM CEI Attila de Almeida Miranda

CARIACICA

EEEFM Cel Olímpio Cunha

EEEFM Dr. José Moysés

CASTELO

EEEFM João Bley

COLATINA

CEEMTI Conde de Linhares

EEEFM Profª Carolina Pichler

CEEJA Pedro Antônio Vitali

DIVINO DE SÃO LOURENÇO

EEEFM Juvenal Nolasco

DORES DO RIO PRETO

EEEFM Pedro de Alcântara Galvêas

ECOPORANGA

CEEFMTI Daniel Comboni

GOVERNADOR LINDENBERG

EEEFM Irineu Morello

GUARAPARI

EEEFM Angélica Paixão

IRUPI

EEEFM Bernardo Horta

ITAGUAÇU

EEEFM Alfredo Lemos

EEEFM Eurico Salles

ITARANA

EEEF Prof. Josué Baldotto

EEFM Profª Aleyde Cosme

IÚNA

EEEFM Padre Afonso Braz

LINHARES

EEEFM Professora Antonieta Banhos Fernandes

CEEFMTI Bartouvino Costa

EEEM Emir de Macedo Gomes

EEEF Paulo Damião Tristão Purinha

EEEFM Manoel Salustiano de Souza

EEEFM Polivalente de Linhares

MANTENÓPOLIS

EEEFM Christiano Dias Lopes

MARECHAL FLORIANO

EEEFM Emílio Oscar Hulle

MIMOSO DO SUL

CEEFMTI Antônio Acha

EEEM Antônio Sabatini Simoni

MONTANHA

EEPEF Francisco Domingos Ramos

EEEFM Padre Manoel da Nóbrega

MUNIZ FREIRE

EEEFM Arquimimo Mattos

CEEFMTI Bráulio Franco

NOVA VENÉCIA

EEEFM Alarico José de Lima

EEEFM José Zamprogno

EEEM Dom Daniel Comboni

PANCAS

EEEFM Sebastiana Grilo

PINHEIROS

EEEM Nossa Senhora de Lourdes

EEEF Margem do Itauninhas

EEPEF Maria Olinda de Menezes

EEEF Saturnino Ribeiro dos Santos

PONTO BELO

EEEFM Professora Maria Magdalena da Silva

RIO BANANAL

EEEFM Bananal

SANTA LEOPOLDINA

EEEFM Alice Holzmeister

SÃO DOMINGOS DO NORTE

EEEFM São Domingos

SÃO GABRIEL DA PALHA

EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins

EEEF Córrego Queixada

SÃO MATEUS

EEEFM Américo Silvares

EEEF Dr. Emílio Roberto Zanotti

EEPEF Vale da Vitória

EEEFM Pio XII

SERRA

EEEF Jones José do Nascimento

EEEFM Francisca Peixoto Miguel

EEEFM Iracema Conceição Silva

EEEFM Laranjeiras

EEEFM Maringá

EEEFM Vila Nova de Colares

SOORETAMA

EEEFM Cândido Portinari

VIANA

CEEFMTI Ewerton Montenegro Guimarães

EEEFM Maria de Novaes Pinheiro

VILA PAVÃO

EEEFM Professora Ana Portela de Sá

VILA VELHA

EEEFM Benício Gonçalves

CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo

CEEFTI Galdino Antônio Vieira

EEEFM Dr. Francisco Freitas Lima

EEEM Godofredo Schneider

EEEM Professor Agenor Roris