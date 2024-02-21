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Leonel Ximenes

A lista das 88 escolas estaduais que vão ganhar ar-condicionado neste ano

Vila Velha, com sete escolas, é a cidade com maior número de unidades contempladas, seguida por Serra, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares (6 cada)

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 03:01

Públicado em 

21 fev 2024 às 03:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ar-condicionado
A climatização das salas de aula na rede estadual do ES é prevista em lei Crédito: Reprodução | Internet
governo do Estado anunciou o repasse de R$ 50 milhões a mais do que é feito anualmente para a climatização das escolas. Ao todo, 88 escolas estaduais de 42 municípios receberão recursos para a compra de aparelhos de ar-condicionado por meio do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe).
Vila Velha, com sete escolas, é a cidade com maior número de unidades contempladas, seguida por Serra (6), Cachoeiro de Itapemirim (6) e Linhares (6).
O repasse também será usado na ampliação de cinco para 15 Escolas do Futuro, com melhores condições tecnológicas. A lista completa com as escolas que vão receber a climatização consta na Portaria Nº 284-R, da Secretaria de Estado da Educação (Sedu).
A climatização das escolas atende ao que dispõe a Lei 11.605/22, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que determina a temperatura adequada nas salas de aula entre 20ºC e 23ºC.
“Manter uma temperatura confortável e controlada não apenas aumenta o bem-estar dos alunos e professores, mas também melhora significativamente o desempenho acadêmico”, diz Gandini.

REPASSE TOTAL DE R$ 216,3 MILHÕES

Ao todo, o governo do Estado anunciou para 2024 o repasse de R$ 216,3 milhões para os conselhos de escolas da rede pública estadual garantirem às unidades de ensino recursos financeiros necessários para o funcionamento pleno e para a cobertura de despesas de custeio e de capital, devendo ser empregados na manutenção da rede escolar e no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
O investimento será direcionado da seguinte maneira: R$ 50,3 milhões na climatização de 88 escolas e aquisição de equipamentos para 15 novas Escolas do Futuro; R$ 5,6 milhões nas 28 novas escolas que ofertarão, em 2024, ensino de tempo integral; e, aproximadamente, R$ 161 milhões na manutenção da rede escolar e no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de 393 unidades de ensino.

AS ESCOLAS 88 BENEFICIADAS

AFONSO CLÁUDIO
 EEEFM Elvira Barros
ÁGUA DOCE DO NORTE
EEEFM Sebastião Coimbra Elizeu
ÁGUIA BRANCA
EEEFM Oscar de Almeida Gama
EEEFM Ana Monteiro de Paiva
EEEFM Professora Celia Teixeira do Carmo
EEEFM Sirena Rezende Fonseca
ANCHIETA
EEEFM Coronel Gomes de Oliveira
ARACRUZ
EEEFM Caboclo Bernardo
EEEFM Primo Bitti
BAIXO GUANDU
CEEMTI Baixo Guandu
EEEFM José Damasceno Filho
BARRA DE SÃO FRANCISCO
EEEFM Governador Lindenberg
EEEFM Professora Ascendina Feitosa
BOA ESPERANÇA
CEIER de Boa Esperança
EEEFM Sobradinho
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CEEFTI Francisco Coelho Ávila Júnior
CEEMTI Liceu Muniz Freire
EEEFM Agostinho Simonato
EEEFM Lions Sebastião Paiva Vidaurre
EEEFM Zacheu Moreira da Fraga
EEEM CEI Attila de Almeida Miranda
CARIACICA
EEEFM Cel Olímpio Cunha
EEEFM Dr. José Moysés
CASTELO
EEEFM João Bley
COLATINA
CEEMTI Conde de Linhares
EEEFM Profª Carolina Pichler
CEEJA Pedro Antônio Vitali
DIVINO DE SÃO LOURENÇO
EEEFM Juvenal Nolasco
DORES DO RIO PRETO
EEEFM Pedro de Alcântara Galvêas
ECOPORANGA
CEEFMTI Daniel Comboni
GOVERNADOR LINDENBERG
EEEFM Irineu Morello
GUARAPARI
EEEFM Angélica Paixão
IRUPI
EEEFM Bernardo Horta
ITAGUAÇU
EEEFM Alfredo Lemos
EEEFM Eurico Salles
ITARANA
EEEF Prof. Josué Baldotto
EEFM Profª Aleyde Cosme
IÚNA
EEEFM Padre Afonso Braz
LINHARES
EEEFM Professora Antonieta Banhos Fernandes
CEEFMTI Bartouvino Costa
EEEM Emir de Macedo Gomes
EEEF Paulo Damião Tristão Purinha
EEEFM Manoel Salustiano de Souza
EEEFM Polivalente de Linhares
MANTENÓPOLIS
EEEFM Christiano Dias Lopes
MARECHAL FLORIANO
EEEFM Emílio Oscar Hulle
MIMOSO DO SUL
CEEFMTI Antônio Acha
EEEM Antônio Sabatini Simoni
MONTANHA
EEPEF Francisco Domingos Ramos
EEEFM Padre Manoel da Nóbrega
MUNIZ FREIRE
EEEFM Arquimimo Mattos
CEEFMTI Bráulio Franco
NOVA VENÉCIA
EEEFM Alarico José de Lima
EEEFM José Zamprogno
EEEM Dom Daniel Comboni
PANCAS
EEEFM Sebastiana Grilo
PINHEIROS
EEEM Nossa Senhora de Lourdes
EEEF Margem do Itauninhas
EEPEF Maria Olinda de Menezes
EEEF Saturnino Ribeiro dos Santos
PONTO BELO
EEEFM Professora Maria Magdalena da Silva
RIO BANANAL
EEEFM Bananal
SANTA LEOPOLDINA
EEEFM Alice Holzmeister
SÃO DOMINGOS DO NORTE
EEEFM São Domingos
SÃO GABRIEL DA PALHA
EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins
EEEF Córrego Queixada
SÃO MATEUS
EEEFM Américo Silvares
EEEF Dr. Emílio Roberto Zanotti
EEPEF Vale da Vitória
EEEFM Pio XII
SERRA
EEEF Jones José do Nascimento
EEEFM Francisca Peixoto Miguel
EEEFM Iracema Conceição Silva
EEEFM Laranjeiras
EEEFM Maringá
EEEFM Vila Nova de Colares
SOORETAMA
EEEFM Cândido Portinari
VIANA
CEEFMTI Ewerton Montenegro Guimarães
EEEFM Maria de Novaes Pinheiro
VILA PAVÃO
EEEFM Professora Ana Portela de Sá
VILA VELHA
EEEFM Benício Gonçalves
CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo
CEEFTI Galdino Antônio Vieira
EEEFM Dr. Francisco Freitas Lima
EEEM Godofredo Schneider
EEEM Professor Agenor Roris
EEEFM Terra Vermelha

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Educação Fabrício Gandini Governo do ES
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