A lista das 88 escolas estaduais que vão ganhar ar-condicionado neste ano

A climatização das salas de aula na rede estadual do ES é prevista em leiCrédito: Reprodução | Internet
O governo do Estado anunciou o repasse de R$ 50 milhões a mais do que é feito anualmente para a climatização das escolas. Ao todo, 88 escolas estaduais de 42 municípios receberão recursos para a compra de aparelhos de ar-condicionado por meio do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe).
Vila Velha, com sete escolas, é a cidade com maior número de unidades contempladas, seguida por Serra (6), Cachoeiro de Itapemirim (6) e Linhares (6).
O repasse também será usado na ampliação de cinco para 15 Escolas do Futuro, com melhores condições tecnológicas. A lista completa com as escolas que vão receber a climatização consta na Portaria Nº 284-R, da Secretaria de Estado da Educação (Sedu).
A climatização das escolas atende ao que dispõe a Lei 11.605/22, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que determina a temperatura adequada nas salas de aula entre 20ºC e 23ºC.
“Manter uma temperatura confortável e controlada não apenas aumenta o bem-estar dos alunos e professores, mas também melhora significativamente o desempenho acadêmico”, diz Gandini.
REPASSE TOTAL DE R$ 216,3 MILHÕES
Ao todo, o governo do Estado anunciou para 2024 o repasse de R$ 216,3 milhões para os conselhos de escolas da rede pública estadual garantirem às unidades de ensino recursos financeiros necessários para o funcionamento pleno e para a cobertura de despesas de custeio e de capital, devendo ser empregados na manutenção da rede escolar e no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
O investimento será direcionado da seguinte maneira: R$ 50,3 milhões na climatização de 88 escolas e aquisição de equipamentos para 15 novas Escolas do Futuro; R$ 5,6 milhões nas 28 novas escolas que ofertarão, em 2024, ensino de tempo integral; e, aproximadamente, R$ 161 milhões na manutenção da rede escolar e no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de 393 unidades de ensino.
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.