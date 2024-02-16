Prefeito quer despejar Câmara de Vereadores no interior do ES

A Câmara Municipal ocupa o último pavimento da sede da Prefeitura de Jerônimo Monteiro Crédito: Divulgação

O prefeito de Jerônimo Monteiro, Sérgio Fonseca (PSD), enviou um ofício ao presidente da Câmara Municipal, Wagner Ribeiro (PSB), determinando que o Legislativo, em um prazo de 30 dias, desocupe o último andar da sede do Executivo.

No final do documento, com data desta sexta-feira (16), Fonseca aumenta o tom e ameaça tomar medidas judiciais contra o Legislativo para garantir a desocupação do espaço utilizado pela Câmara há mais de 30 anos, segundo apurou a coluna.

A notificação do prefeito à Câmara Crédito: Divulgação

O prefeito, que está no último ano do seu segundo mandato, elenca uma série de motivos para solicitar a desocupação do andar superior da Prefeitura de Jerônimo Monteiro . Ele alega, por exemplo, que o imóvel pertence ao Executivo e que precisa do último andar para acomodar setores da administração municipal que atualmente ocupam imóveis alugados.

Sérgio Fonseca também argumenta, no ofício enviado ao presidente da Câmara, que precisa fazer alterações no espaço físico do prédio e economizar recursos.

A REAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Ouvido pela coluna, o vereador Wagner Ribeiro (PSB) afirma que recebeu com surpresa a notificação do prefeito, com o qual diz manter boas relações. “Não sei o motivo dessa determinação, acho que o prefeito decidiu por impulso e vai rever a decisão”, aposta o presidente da Câmara.

Segundo ele, no início de dezembro passado ele e o prefeito, em comum acordo, decidiram que a Câmara deveria procurar outro imóvel para ocupar, mas, segundo Ribeiro, as condições não permitiram.

Sérgio Fonseca: prefeito está no final do seu segundo mandato Crédito: Divulgação

“Consultei os setores Jurídico e de Contabilidade da Câmara e constatamos que não tínhamos recursos suficientes para construir outra sede. Além disso, em Jerônimo Monteiro não existe um imóvel que seja adequado às necessidades da Câmara Municipal”, alega o vereador.

Indagado pela coluna se a ordem de despejo seria uma retaliação política ou pessoal do prefeito, Wagner disse desconhecer o motivo da decisão, mas admite divergências recentes. “Não sei se é pessoal. Ontem (15), tive um desentendimento com o prefeito, por telefone, mas foi algo normal”, minimiza.

"Estranho o prefeito não ter conversado com os vereadores antes de tomar essa atitude. A Câmara sempre foi transparente, parceira do município e tem uma boa ligação com o Executivo" Wagner Ribeiro - Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Jerônimo Monteiro tem nove vereadores, sendo três do PSB do governador Renato Casagrande e do próprio presidente da Câmara. Wagner Ribeiro, que exerce seu terceiro mandato como vereador e o quinto como presidente da Casa, admite que foi surpreendido com a decisão do chefe do Executivo municipal.

O presidente da Câmara de Jerônimo Monteiro. Wagner Ribeiro, se diz surpreso com a notificação de desocupação Crédito: Divulgação

“Estou chateado com isso, não sei o motivo dessa notificação. Não temos condições de desocupar o imóvel da prefeitura num prazo de 30 dias, mas, se for preciso, vamos recorrer à Justiça para conseguir um prazo maior”, finalizou Ribeiro.