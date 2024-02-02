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Leonel Ximenes

Prefeito da Serra lamenta perda da maior feira de negócios do ES

"Perdemos o protagonismo e a oportunidade de expor para o mundo dentro da nossa casa", afirma Sérgio Vidigal, ao comentar a transferência da Vitória Stone Fair do Parque de Exposições de Carapina para São Paulo

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 18:04

Públicado em 

02 fev 2024 às 18:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Vidigal, prefeito da Serra
Vidigal, sobre a Vitória Stone Fair: "Era uma oportunidade do nosso Estado ser conhecido, além do fortalecimento do turismo de negócios" Crédito: Ricardo Medeiros
prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), lamentou que seu município vai perder a maior feira de negócios do Espírito Santo, a Vitória Stone Fair, que a partir do ano que vem será realizada no Parque de Exposições do Anhembi, em São Paulo.
“O Espírito Santo é o principal produtor e maior exportador, com índice de 82%, de rochas no país, vamos continuar exportando, mas automaticamente perdemos o protagonismo e a oportunidade de expor para o mundo dentro da nossa casa”, lamenta Vidigal.
Nesta semana, os organizadores da Vitória Stone Fair, que é realizada anualmente no Parque de Exposições de Carapina, na Serra, anunciaram que a feira vai mudar para a capital paulista a partir do ano que vem.

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A mudança, segundo os empresários do setor, atende a uma demanda do segmento, que pretende alcançar novos mercados. “A ideia é alavancar e potencializar o crescimento”, diz a direção da feira.
Mesmo diante do argumento econômico, o prefeito cita as oportunidades de negócios que a Vitória Stone Fair oferecia para o Espírito Santo.
“Esse é um evento de referência do setor de rochas naturais nas Américas, uma das mais importantes no calendário do setor. Importante lembrar que o evento atraía empresas e empresários internacionais, que fechavam negócios e faziam a comercialização das pedras durante a feira. Essa também era uma oportunidade do nosso Estado ser conhecido, além do fortalecimento do turismo de negócios”, pondera Vidigal.

DEPUTADO DA SERRA DIVULGA "NOTA DE REPÚDIO"

Vidigal não está falando sozinho. Deputado estadual com base eleitoral na Serra, Vandinho Leite (PSDB) chegou a divulgar uma “nota de repúdio” em protesto contra a transferência do megaevento empresarial do ES para São Paulo.
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Deputado Vandinho Leite pediu aos organizadores que reconsiderem sua decisão Crédito: Fernando Madeira
“Além de ser um evento prestigiado, a Vitória Stone Fair impulsiona a economia local, beneficiando o setor hoteleiro e turístico e apresentando o Espírito Santo a visitantes de todo o mundo”, escreveu o parlamentar que também é presidente estadual do PSDB.
“Pedimos encarecidamente que os organizadores e responsáveis pela Vitória Stone Fair revejam essa decisão, valorizando a tradição, o legado e a importância econômica do Espírito Santo para a indústria de rochas ornamentais”, apelou Vandinho Leite.

SECRETÁRIO ESTADUAL DE TURISMO NÃO SE PRONUNCIA

A coluna perguntou ao secretário estadual de Turismo, Philipe Lemos, por meio da sua assessoria, o que ele achou da transferência da feira de rochas ornamentais para a capital paulista. Segundo a assessoria, Lemos “vai se pronunciar no momento certo”.
Neste sábado (3), o secretário disse que “a Vitória Stone Fair tem uma importância histórica para nosso Estado. De acordo com a organização da feira, a opção de seguir para São Paulo se deu por questões mercadológicas. Por óbvio, lamentamos essa ida. O turismo de negócios movimenta nossos hotéis, restaurantes, pontos turísticos e aumenta a arrecadação. Mas é importante lembrar que a feira continuará acontecendo em Cachoeiro de Itapemirim. E iremos trabalhar para oferecer boa estrutura no Pavilhão com o objetivo de trazer outras feiras e eventos para o Espírito Santo”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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