Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Mineiros são os melhores anfitriões do país, diz pesquisa

Vizinhos do Espírito Santo foram apontados pelos entrevistados como portadores de qualidades como modéstia e simplicidade, tradição de oferecer comida às visitas e fazer abordagem confortável e carinhosa

Públicado em 

26 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estátua de Tiradentes em Ouro Preto, Minas Gerais
Estátua de Tiradentes entre as bandeiras do Brasil e de Minas Gerais, em Ouro Preto Crédito: Gil Leonardi/Governo de Minas
povo mineiro foi apontado por uma pesquisa da plataforma de idiomas Preply o melhor anfitrião do país. Os capixabas não aparecem na relação dos 10 primeiros. Os mineiros são seguidos por baianos, paulistas, cariocas e pernambucanos.
Entre as mil pessoas ouvidas na pesquisa, 22% escolheram os mineiros porque identificaram nos vizinhos do povo capixaba razões como modéstia e simplicidade, tradição de oferecer comida às visitas e abordagem confortável e carinhosa.
“Sorriso no rosto, uma boa conversa, disposição para ajudar… se existe algo que ninguém no país dispensa é ser bem recebido seja qual for o lugar - algo que os mineiros, aparentemente, dominam como ninguém”, diz a Preply.

Veja Também

Praia, moqueca e vida boa: revista nacional de turismo destaca Vitória

Site nacional de turismo elege o “Caribe” do Espírito Santo

Turismo é prioridade no ES? O Orçamento de 2024 mostra que não

O levantamento, que se propôs a "desvendar os estereótipos mais comuns ligados a diferentes partes do país", também perguntou para os entrevistados quais são os Estados mais festeiros (Bahia), mais paqueradores (Rio de Janeiro), mais comunicativos (São Paulo) e mais reservados (Rio Grande do Sul) do país.
Em todos esses quesitos, o Espírito Santo está ausente entre os 10 primeiros colocados divulgados pela plataforma Preply.

OS 10 MELHORES ANFITRIÕES

  1.  MG – 22%
  2. BA – 14%
  3. BA – 14%
  4. RJ – 7,1%
  5. PE – 6,1%
  6. CE – 5,4%
  7. SC – 4,3%
  8. RS – 4%
  9. AL – 2,8%
  10. PA – 2,6%
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Minas Gerais Pesquisa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados