Mineiros são os melhores anfitriões do país, diz pesquisa

O povo mineiro
foi apontado por uma pesquisa da plataforma de idiomas Preply o melhor anfitrião do país. Os capixabas não aparecem na relação dos 10 primeiros. Os mineiros são seguidos por baianos, paulistas, cariocas e pernambucanos.
Entre as mil pessoas ouvidas na pesquisa, 22% escolheram os mineiros porque identificaram nos vizinhos do povo capixaba razões como modéstia e simplicidade, tradição de oferecer comida às visitas e abordagem confortável e carinhosa.
“Sorriso no rosto, uma boa conversa, disposição para ajudar… se existe algo que ninguém no país dispensa é ser bem recebido seja qual for o lugar - algo que os mineiros, aparentemente, dominam como ninguém”, diz a Preply.
O levantamento, que se propôs a "desvendar os estereótipos mais comuns ligados a diferentes partes do país", também perguntou para os entrevistados quais são os Estados mais festeiros (Bahia), mais paqueradores (Rio de Janeiro), mais comunicativos (São Paulo) e mais reservados (Rio Grande do Sul) do país.
Em todos esses quesitos, o Espírito Santo
está ausente entre os 10 primeiros colocados divulgados pela plataforma Preply.