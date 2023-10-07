Turismo é prioridade no ES? O Orçamento de 2024 mostra que não

A absoluta falta de prioridade para o Turismo no Espírito Santo não se traduz apenas nos números frios do Orçamento. É preciso lembrar também que, conforme publicado pela colunista Letícia Gonçalves há pouco mais de duas semanas, a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa ainda não havia se reunido uma vez sequer, até aquele momento (20/9), durante este ano.



Por ironia do destino, a Comissão é presidida pelo mesmo Coronel Weliton que agora reclama que o governo do Estado reduziu drasticamente a verba para o setor em 2024. O diligente parlamentar alegou falta de pessoal para o funcionamento do colegiado, fato negado pela direção da Assembleia.

A Comissão até então fantasma é integrada também pelos deputados Alan Ferreira (Podemos), vice-presidente, e Janete de Sá (PSB), membro.

Que o ócio seja atributo (legítimo) apenas dos turistas - e não da Comissão de Turismo.



