Veja a proposta de distribuição do Orçamento do ES para 2024

Secretário estadual de Planejamento, Álvaro Duboc, apresenta o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024 Crédito: Letícia Gonçalves

A maior fatia do orçamento é destinada ao Poder Executivo, que reúne as secretarias estaduais de governo e outros órgãos públicos da administração direta e indireta, e soma R$ 22,275 bilhões para 2024. O valor é 10,52% acima do destinado este ano para o governo, que ficou em R$ 20,154 bilhões.

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Com a menor fatia entre os Poderes e órgãos, a Defensoria Pública obteve o maior aumento comparativo do orçamento: 18,21%. Com isso, a receita vai passar de R$ 110,4 milhões, em 2023, para R$ 130,5 milhões na proposta de 2024. O órgão está com concurso em andamento para preenchimento de vagas de defensor público.

Por outro lado, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual (MPES) e Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) terão um crescimento orçamentário em índices inferiores ao total do orçamento. Para o Legislativo estadual, o aumento é de 8,8%, com a destinação de R$ 253,3 milhões em 2024, superando os R$ 232,8 milhões previstos para este ano.

Para o Ministério Público, a receita destinada vai aumentar em 10,02%, passando de R$ 479,1 milhões em 2023, para R$ 527,1 milhões no próximo ano.

Já para o TCE-ES, o crescimento estimado da receita é de 10,27%, passando de R$ 174,9 milhões para R$ 192,9 milhões.

Tramitação

O PLOA 2024 foi protocolado na Assembleia na manhã desta sexta-feira. O projeto deve ser lido na próxima semana em sessão do Legislativo estadual e segue para a Comissão de Finanças da Casa, que montará um cronograma para análise do texto e terá um prazo destinado ao recebimento de emendas.

Na proposta, o governo reservou R$ 45 milhões para emendas individuais dos deputados estaduais , segundo afirmou o secretário estadual de Planejamento, Álvaro Duboc, durante a apresentação do texto à imprensa. No entanto, há expectativa de que os deputados tentem aumentar esse valor para R$ 60 milhões, para que cada parlamentar tenha direito a apresentar R$ 2 milhões em emendas.