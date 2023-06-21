Assembleia aprova empréstimo de R$ 168 milhões para o TJES

O programa de modernização do TJES vai custar US$ 44,1 milhões no total (cerca de R$ 210 milhões), sendo que US$ 8,8 milhões (R$ 41,9 milhões) serão desembolsados pelo Estado como contrapartida ao financiamento feito com o BID, que vai levar 20 anos para ser pago. É o Poder Executivo quem assina o acordo de tomada de crédito, por se tratar de transação internacional, e quem dá a garantia de pagamento é a União. Os valores foram calculados levando em consideração a cotação do dólar nesta quarta-feira (21) em R$ 4,77.