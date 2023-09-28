Praia Bandeira Azul: ES fica fora do ranking outra vez. Veja a lista

A Praia da Sereia, na Praia da Costa, foi a primeira do ES a receber o certificado de Bandeira Azul em 2021/2022Crédito: Everton Thiago/Secom PMVV
Pelo segundo ano consecutivo, nenhuma praia do Espírito Santo foi escolhida para figurar no ranking das 31 praias e 11 marinas aptas a receber a certificação Bandeira Azul na temporada 2023/2024. Nos anos 2021/2022, a Praia da Sereia, em Vila Velha, ficou na lista dos locais certificados com a excelência ambiental e o turismo sustentável, mas não conseguiu o tão desejada certificação.
A Bandeira Azul é um reconhecimento internacional concedido a praias e marinas que atendem aos mais rigorosos padrões de qualidade ambiental, segurança, educação e gestão.
A certificação, conferida por um júri internacional formado por várias entidades, como a Unesco, não apenas realça a qualidade das praias e marinas, mas também promove o turismo sustentável, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.
Entre as praias e marinas brasileiras aprovadas, destaca-se a Praia de Itá, localizada nas margens do reservatório de Itá, em Santa Catarina, que se torna a primeira praia fluvial certificada com a Bandeira Azul nas Américas. Este feito, segundo a organização da certificação, é um exemplo da diversidade das paisagens aquáticas do país.
Outra novidade da temporada 2023/2024 é a Lagoa de Araruama, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, com destaque para a Praia das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia e a Praia de Ubás, em Iguaba Grande, que se tornam as primeiras praias de lagoa de água salgada certificadas no Brasil. Outros destinos de seis Estados também serão contemplados.
Além de ficar fora do ranking das praias, nenhuma marina do Espírito Santo foi escolhida para ser certificada com a Bandeira Azul.
CONFIRA A LISTA DE PRAIAS E MARINAS APROVADAS
PRAIAS CERTIFICADAS
RENOVAÇÕES
● Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA
● Praia do Cumbuco, Caucaia – CE
● Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ
● Praia do Peró, Cabo Frio – RJ
● Praia do Sossego, Niterói – RJ
● Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ
● Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC
● Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC
● Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC
● Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC
● Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC
● Praia de Mariscal, Bombinhas – SC
● Praia da Conceição, Bombinhas – SC
● Lagoa do Peri, Florianópolis – SC
● Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC
● Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC
● Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC
● Praia Grande, São Francisco do Sul – SC
● Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC
● Praia do Tombo, Guarujá – SP
PRIMEIRA TEMPORADA
● Praia da Viração, Salvador – BA
● Praia da Azeda Azedinha, Armação de Búzios – RJ
● Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ
● Prainha, Rio de Janeiro – RJ
● Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ
● Praia das Pedras de Sapatiba, São Pedro da Aldeia – RJ
● Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC
● Prainha de Itá, Itá – SC
MARINAS CERTIFICADAS
RENOVAÇÕES
● Yacht Clube da Bahia, Salvador – BA
● Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ
● Iate Clube de Santos, Angra dos Reis – RJ
● Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC
● Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis – SC
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.