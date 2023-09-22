Prefeitura e PM vão fiscalizar prática de altinha em badalado balneário do ES

A Prefeitura de Guarapari
e a Polícia Militar
vão atuar em conjunto para intensificar a fiscalização da prática de altinha, futebol, voleibol, futevôlei, frescobol, beach tennis e outros esportes que coloquem em risco a segurança dos frequentadores e banhistas nas praias do município, fora dos locais e horários permitidos.
Conforme o secretário de Postura e Trânsito de Guarapari, Luiz Carlos Cardozo Filho, são frequentes as reclamações de banhistas que sofreram pequenos acidentes com bolas, oriundos de praticantes de futevôlei, altinha e outros esportes, realizados em horários e locais não permitidos pela legislação municipal contemplada no Decreto 831/2021.
Os fiscais municipais e policiais militares vão orientar e apreender bolas e equipamentos que estão descumprindo a legislação, assim como irão remover as estruturas fixas não autorizadas instaladas nas praias.
“Não estaremos proibindo a prática esportiva, mas os praticantes devem cumprir com os locais apropriados e seus horários para que todos possam usufruir das praias com segurança e harmonia”, alertou o secretário.