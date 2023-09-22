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Leonel Ximenes

Prefeitura e PM vão fiscalizar prática de altinha em badalado balneário do ES

Outros esportes praticados nas praias, como o futevôlei, também estarão na mira da fiscalização

Públicado em 

22 set 2023 às 17:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari
 Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Guarapari e a Polícia Militar vão atuar em conjunto para intensificar a fiscalização da prática de altinha, futebol, voleibol, futevôlei, frescobol, beach tennis e outros esportes que coloquem em risco a segurança dos frequentadores e banhistas nas praias do município, fora dos locais e horários permitidos.
Conforme o secretário de Postura e Trânsito de Guarapari, Luiz Carlos Cardozo Filho, são frequentes as reclamações de banhistas que sofreram pequenos acidentes com bolas, oriundos de praticantes de futevôlei, altinha e outros esportes, realizados em horários e locais não permitidos pela legislação municipal contemplada no Decreto 831/2021.
Os fiscais municipais e policiais militares vão orientar e apreender bolas e equipamentos que estão descumprindo a legislação, assim como irão remover as estruturas fixas não autorizadas instaladas nas praias.
“Não estaremos proibindo a prática esportiva, mas os praticantes devem cumprir com os locais apropriados e seus horários para que todos possam usufruir das praias com segurança e harmonia”, alertou o secretário.

Correção

24/09/2023 - 3:05
Na versão anterior desta matéria foi publicada uma foto, sem o devido crédito, pertencente a Danyllo Rocha Videomaker. A imagem que ilustra a reportagem foi trocada e atualizada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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