Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Azul começa a vender passagens de Linhares para BH

Bilhetes são válidos para serem utilizados a partir de 4 de dezembro, data de início dos voos entre as duas cidades

Públicado em 

05 out 2023 às 15:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os voos, operados pelo modelo Cessna Grand Caravan, terão frequência diária entre Linhares e BH
Os voos, operados pelo modelo Cessna Grand Caravan, terão frequência diária entre Linhares e BH Crédito: Luis Alberto Neves
A Azul começou nesta quinta-feira (5)a vender passagens para a nova rota Aeroporto de Confins (MG) para Linhares. A partir de 4 de dezembro, começa a operação que liga o novo capixaba, inaugurado neste ano, a um dos principais centros de operação da Azul, o Aeroporto Internacional de Confins, via Azul Conecta.
Os voos, operados pelo modelo Cessna Grand Caravan, terão frequência diária. Decolam de Confins às 12h50 e pousam em Linhares, às 14h30. No sentido contrário, partem de Linhares, às 14h55, e aterrissam às 16h35 em solo mineiro.
Apenas aos sábados, esses horários mudam. As decolagens de Confins acontecem às 9h20 e os pousos, às 11h. No sentido inverso, as decolagens estão previstas para 11h25, enquanto os pousos, para 13h05.

Veja Também

Azul faz vistoria no Aeroporto de Linhares, que agora é da Infraero

Voos de Linhares para Confins: saiba os horários e quando começam

“Linhares é um polo econômico, produtor de petróleo e gás natural, além de um grande exportador. Marcar presença nesse município é muito importante para a Azul expandir e reforçar ainda mais sua operaçã”, afirma Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

O PREÇO DA PASSAGEM

A coluna fez uma simulação de compra de passagem no trecho Linhares-BH. A data escolhida foi 11 de dezembro, decolando do aeroporto capixaba, com retorno no dia 15 do mesmo mês, saindo do Aeroporto de Confins. O trecho de ida, para ser comprado nesta quinta-feira (5), custa em torno de R$ 289; o da volta da capital mineira, quatro dias depois, sai por R$ 320 (valores mínimos).

Veja Também

Climão no Aeroporto de Linhares: teve bate-boca e até dedo na cara

Agora vai? A tão sonhada Rodoviária de Linhares já tem data para ser inaugurada

Contra furtos, Aeroporto de Vitória instala trava em carros de luxo

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Linhares Belo Horizonte (MG) Azul Linhas Aéreas Aeroporto de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados