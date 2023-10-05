Azul começa a vender passagens de Linhares para BH

Os voos, operados pelo modelo Cessna Grand Caravan, terão frequência diária entre Linhares e BH Crédito: Luis Alberto Neves

A Azul começou nesta quinta-feira (5)a vender passagens para a nova rota Aeroporto de Confins (MG) para Linhares . A partir de 4 de dezembro, começa a operação que liga o novo capixaba, inaugurado neste ano, a um dos principais centros de operação da Azul, o Aeroporto Internacional de Confins, via Azul Conecta.

Os voos, operados pelo modelo Cessna Grand Caravan, terão frequência diária. Decolam de Confins às 12h50 e pousam em Linhares, às 14h30. No sentido contrário, partem de Linhares, às 14h55, e aterrissam às 16h35 em solo mineiro.

Apenas aos sábados, esses horários mudam. As decolagens de Confins acontecem às 9h20 e os pousos, às 11h. No sentido inverso, as decolagens estão previstas para 11h25, enquanto os pousos, para 13h05.

“Linhares é um polo econômico, produtor de petróleo e gás natural, além de um grande exportador. Marcar presença nesse município é muito importante para a Azul expandir e reforçar ainda mais sua operaçã”, afirma Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

O PREÇO DA PASSAGEM