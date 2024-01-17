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Leonel Ximenes

Praia, moqueca e vida boa: revista nacional de turismo destaca Vitória

Edição de fevereiro da publicação dedica nove páginas para descrever os encantos da capital capixaba

Públicado em 

17 jan 2024 às 03:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória anuncia reurbanização e dragagem do Canal de Camburi
Vitória ao anoitecer: “a linda capital dos capixabas” Crédito: Prefeitura de Vitória
Uma das maiores revistas de turismo do país, a Viaje Mais dedicou nove páginas da sua edição de fevereiro para destacar Vitória, “a linda capital dos capixabas”, como definiu a publicação no título da matéria.
“Boas praias, vida noturna animada e uma qualidade de vida, atestada pela ONU, entre as melhores do Brasil”, exalta Tales Azzi, autor da reportagem da revista que tem previsão de chegar às bancas de todo o país a partir deste sábado (20).
“Depois de passar um tempo em Vitória (ES), é bem provável que você se apaixone pela cidade. É como se fosse uma febre contagiosa que muitos visitantes contraem, descreve o repórter na abertura da matéria que traz um perfil da cidade, com fotos da orla com destaque para a Curva da Jurema.
O texto sugere também locais de hospedagem, bares, restaurantes e dedica um espaço para destacar a panela de barro, “um símbolo do Espírito Santo”.
A página inicial com a reportagem sobre Vitória
A página inicial com a reportagem sobre Vitória Crédito: Reprodução
Além do Centro de Vitória, sua boemia e construções históricas, a Viaje Mais também lembra de Vila Velha, “o complemento perfeito”, como afirma a publicação. Na cidade vizinha, a reportagem dá destaque ao Convento da Penha, “o principal cartão-postal do Espírito Santo” (perdão, Vitória, mas é a realidade).
"Os moradores aproveitam bastante suas praias para praticar esportes seja qual for o horário. Há muitas quadras de vôlei e beach tênis e incontáveis grupos que praticam exercícios físicos na areia da praia"
Revista Viaje Mais - Em trecho da reportagem sobre Vitória
“Mas quando você descobre que Vitória é classificada, segundo o ranking da ONU, como uma das cidades com melhor qualidade de vida no Brasil (fica atrás apenas de Florianópolis entre as litorâneas) não tem mais volta: você foi completamente contaminado pela tal febre de Vitória.”
A gente já sabia.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Convento da Penha Turismo no ES Vitória (ES) Vila Velha
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