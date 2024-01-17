Praia, moqueca e vida boa: revista nacional de turismo destaca Vitória

Uma das maiores revistas de turismo do país, a Viaje Mais dedicou nove páginas da sua edição de fevereiro para destacar Vitória
, “a linda capital dos capixabas”, como definiu a publicação no título da matéria.
“Boas praias, vida noturna animada e uma qualidade de vida, atestada pela ONU
, entre as melhores do Brasil”, exalta Tales Azzi, autor da reportagem da revista que tem previsão de chegar às bancas de todo o país a partir deste sábado (20).
“Depois de passar um tempo em Vitória (ES), é bem provável que você se apaixone pela cidade. É como se fosse uma febre contagiosa que muitos visitantes contraem, descreve o repórter na abertura da matéria que traz um perfil da cidade, com fotos da orla com destaque para a Curva da Jurema.
O texto sugere também locais de hospedagem, bares, restaurantes e dedica um espaço para destacar a panela de barro, “um símbolo do Espírito Santo”.
Além do Centro de Vitória, sua boemia e construções históricas, a Viaje Mais também lembra de Vila Velha
, “o complemento perfeito”, como afirma a publicação. Na cidade vizinha, a reportagem dá destaque ao Convento da Penha, “o principal cartão-postal do Espírito Santo” (perdão, Vitória, mas é a realidade).
“Mas quando você descobre que Vitória é classificada, segundo o ranking da ONU, como uma das cidades com melhor qualidade de vida no Brasil (fica atrás apenas de Florianópolis entre as litorâneas) não tem mais volta: você foi completamente contaminado pela tal febre de Vitória.”