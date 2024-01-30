Até dentista para estrangeiros: megaevento de negócios movimenta o ES

A Vitória Stone Fair 2024 abre a agenda anual de eventos do setor atraindo o olhar do mundo para a grande diversidade de pedras naturais do Brasil, que conta com mais de mil variedades, é o quarto produtor mundial de rochas ornamentais, sendo o maior fora do continente asiático, e está em 5º lugar em número de exportações.

Ao ditar as tendências, a feira ajuda a alavancar, logo nos primeiros meses de 2024, o mercado de pedras naturais e traz, como expectativa, movimentar cerca de R$ 1 bilhão em negócios, atraindo 15 mil visitantes de todo o Brasil e de 50 países, que poderão apreciar 250 estandes nos quatro dias de evento. O

Espírito Santo é o maior exportador e principal produtor do Brasil, com 81,67% das exportações do país em valor e volume. Apresenta ainda o maior número de empresas do segmento.

Presidente do Sindirochas, Ed Martins ressalta a importância da Vitória Stone Fair. “Para o setor de rochas ornamentais, estima-se que 2024 será um ano de desafios e oportunidades. A diferença entre sucesso e insucesso dependerá de foco, profissionalismo e cooperação. E a Vitória Stone Fair vem justamente para movimentar o segmento, para estreitar relacionamentos, promover trocas comerciais, para capacitar os profissionais e ditar as próximas tendências”.

