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Leonel Ximenes

Até dentista para estrangeiros: megaevento de negócios movimenta o ES

Feira, no Pavilhão de Carapina, na Serra, deve gerar R$ 1 bilhão em transações comerciais e atrair 15 mil visitantes em quatro dias

Públicado em 

30 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Visitantes observam pedras em exposição na feira do ano passado
Visitantes observam pedras em exposição na feira do ano passado Crédito: Divulgação
Um dos maiores eventos de negócios do Estado, a Vitória Stone Fair 2024 movimenta vários setores da economia, incluindo serviços profissionais que, pela sua natureza, não têm ligação direta com a feira de pedras e rochas ornamentais que será realizada desta terça (30) a sexta (2/2), no Pavilhão de Carapina, na Serra.
A coluna apurou, por exemplo, que na semana passada três visitantes dos EUA que vieram para a feira aproveitaram a viagem e fizeram um tratamento dentário em Vitória.
Por sinal, a Vitória Stone Fair 2024 está atraindo visitantes de pelo menos 50 países, segundo a organização do evento. Veio gente até da pouca conhecida Mauritânia, um país islâmico da África. No total, estão sendo esperadas 15 mil pessoas nos quatro dias da feira.
Tanta gente movimenta um dos setores mais beneficiados pelos grandes eventos - o de hotelaria. Os organizadores da feira fizeram um levantamento, na semana passada, e constataram que os hotéis da Grande Vitória têm ocupação prevista de 70% a 100% dos seus leitos.
A feira não é feita só de negócios - tem festa também rolando nos bastidores. No ano passado, uma empresa expositora da Vitória Stone Fair promoveu um happy hour em um quiosque da orla de Camburi. As pedras e rochas, pelo menos por um momento, foram substituídas por muita comida, bebida, música e diversão.
Para garantir o sucesso do evento, um batalhão de profissionais foi mobilizado: pelo menos 1,5 mil profissionais foram envolvidos na instalação dos estandes no Pavilhão de Carapina, entre montadores, prestadores de serviços e operadores de máquinas.
A Vitória Stone Fair é realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra
A Vitória Stone Fair é realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Divulgação
E durante a feira, mais de 100 profissionais estão envolvidos em diferentes serviços diretos para a Milanez, promotora do evento, fora as contratações diretas feitas pelos expositores.
Além de todos esses benefícios, a imagem do Estado se projeta com a presença de quatro jornalistas de três países - Itália, Estados Unidos e Hungria - que foram convidados para a feira.

ES É O MAIOR PRODUTOR E EXPORTADOR DO BRASIL

A Vitória Stone Fair 2024 abre a agenda anual de eventos do setor atraindo o olhar do mundo para a grande diversidade de pedras naturais do Brasil, que conta com mais de mil variedades, é o quarto produtor mundial de rochas ornamentais, sendo o maior fora do continente asiático, e está em 5º lugar em número de exportações.
 Ao ditar as tendências, a feira ajuda a alavancar, logo nos primeiros meses de 2024, o mercado de pedras naturais e traz, como expectativa, movimentar cerca de R$ 1 bilhão em negócios, atraindo 15 mil visitantes de todo o Brasil e de 50 países, que poderão apreciar 250 estandes nos quatro dias de evento. O
 Espírito Santo é o maior exportador e principal produtor do Brasil, com 81,67% das exportações do país em valor e volume. Apresenta ainda o maior número de empresas do segmento.
Presidente do Sindirochas, Ed Martins ressalta a importância da Vitória Stone Fair. “Para o setor de rochas ornamentais, estima-se que 2024 será um ano de desafios e oportunidades. A diferença entre sucesso e insucesso dependerá de foco, profissionalismo e cooperação. E a Vitória Stone Fair vem justamente para movimentar o segmento, para estreitar relacionamentos, promover trocas comerciais, para capacitar os profissionais e ditar as próximas tendências”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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