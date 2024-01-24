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Leonel Ximenes

Produtor de 20 anos de idade vende saca de café por R$ 23,5 mil no ES

Produto foi arrematado durante um concurso de cafés especiais realizado em Dores do Rio Preto

Públicado em 

24 jan 2024 às 11:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A festa do primeiro colocado no concurso de cafés especiais
João Vithor (de camisa branca e boné segurando um troféu) comemora a vitória no concurso de cafés especiais Crédito: Divulgação
É como se fosse ouro em xícara. Uma saca de café foi arrematada por incríveis R$ 23,5 mil durante um concurso de cafés especiais, realizado no último fim de semana em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó. O produtor, João Vithor Medeiros Lacerda, vendeu o produto para os compradores Coffee Club Caparaó, Mundo Café e Lucca Café.
Além do preço, chamou atenção também a idade do produtor campeão: João Vithor, do distrito de Pedra Menina, tem apenas 20 anos e produziu um café que recebeu 88,63 de pontuação, considerada excepcional pelos especialistas.
Nesta edição da 6ª Conexão Caparaó, organizada pela Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem), o leilão foi realizado antes do anúncio dos vencedores. Ou seja, os 10 primeiros cafés mais bem colocados receberam os lances e só depois os produtores e compradores ficaram sabendo de quem eram os cafés arrematados.
Se alguém ainda tem dúvida sobre a qualidade do café campeão do concurso, é bom saber que ele ficou bem à frente do segundo colocado,a produtora Solange Borges Peron, cujo café recebeu 87,04 pontos e foi vendido por R$ 8,4 mil a saca de 60 kg.
"Era um sonho pra mim desde a primeira vez que participei deste concurso. Na terceira vez eu consegui. Eu acreditei e, graças a Deus, consegui chegar ao lugar mais alto", disse João Vithor, que agradeceu à sua família e, em especial, aos seus pais pela conquista histórica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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