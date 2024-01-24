Produtor de 20 anos de idade vende saca de café por R$ 23,5 mil no ES

João Vithor (de camisa branca e boné segurando um troféu) comemora a vitória no concurso de cafés especiais Crédito: Divulgação

É como se fosse ouro em xícara. Uma saca de café foi arrematada por incríveis R$ 23,5 mil durante um concurso de cafés especiais, realizado no último fim de semana em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó. O produtor, João Vithor Medeiros Lacerda, vendeu o produto para os compradores Coffee Club Caparaó, Mundo Café e Lucca Café.

Além do preço, chamou atenção também a idade do produtor campeão: João Vithor, do distrito de Pedra Menina, tem apenas 20 anos e produziu um café que recebeu 88,63 de pontuação, considerada excepcional pelos especialistas.

Nesta edição da 6ª Conexão Caparaó, organizada pela Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem), o leilão foi realizado antes do anúncio dos vencedores. Ou seja, os 10 primeiros cafés mais bem colocados receberam os lances e só depois os produtores e compradores ficaram sabendo de quem eram os cafés arrematados.

Se alguém ainda tem dúvida sobre a qualidade do café campeão do concurso, é bom saber que ele ficou bem à frente do segundo colocado,a produtora Solange Borges Peron, cujo café recebeu 87,04 pontos e foi vendido por R$ 8,4 mil a saca de 60 kg.