R$ 10 mil a saca: o dia em que o café conilon do ES ganhou do arábica

O ES é um grande produtor de café no Brasil em quantidade e qualidade Crédito: Leo Jr.

Mas um fato ocorrido no concurso chamou atenção dos especialistas do setor: o lote vencedor da categoria conilon/canéfora foi arrematado pela cooperativa capixaba Nater Coop por incríveis R$ 10 mil a saca.

O valor ficou R$ 2 mil acima do pago pela saca de 60 kg de arábica, um tipo de café cultivado em regiões mais elevadas, inclusive nas montanhas do Espírito Santo.

“Historicamente, no mercado de cafés, o arábica tem sido mais valorizado que o conilon, contudo, graças ao grande avanço na qualidade do conilon, as coisas estão mudando, e ambos os cafés estão sendo valorizados”, destaca Giliarde Cardoso, gerente executivo estratégico de Agro Mercado da Nater Coop. “Reconhecer e valorizar este avanço na qualidade é nosso papel”, complementa.

O produtor premiado (segurando o troféu) e a equipe NaterCoop presente ao Coffee of the Year 2023, em BH Crédito: Divulgação

Segundo Cardoso, o café conilon campeão do Coffee of the Year 2023 será vendido pela internet: “Estamos estudando a possibilidade de produzir uma edição limitadíssima do Pronova, uma das marcas de café campeãs de venda no site da Amazon”.

OS VENCEDORES DO CONCURSO

Na disputa do café arábica, em 1º lugar ficou Deneval Miranda Vieira Júnior, do Sítio Cordilheiras do Caparaó, de Iúna; em 2º lugar ficou José Alexandre Lacerda, do Sítio Forquilha do Rio, Espera Feliz, de Minas Gerais. As montanhas capixabas aparecem novamente em 3º lugar com Ana Paula Sperandio Lima, do Sítio Condado da Montanha, Marechal Floriano.

Na categoria conilon o campeão foi Wagner Gomes Lopes, do Sítio 3 Marias, do município de Alto Rio Novo (ES). Em 2º lugar, ficou a produtora Luciene de Jesus Maria Santos, do Sítio N. S. Aparecida, Cacoal, do Estado de Rondônia. Em 3º, ficou Pedro Marcos Demartine Castro, do Sítio Vista Alegre, de Jerônimo Monteiro (ES).

ES, UMA POTÊNCIA NO CAFÉ

O Espírito Santo é uma referência nacional e mundial na produção de café , sendo responsável por três a cada quatro sacas de conilon produzidas no país. O Estado produz, em quantidade e com qualidade, as duas espécies de café que são consumidas no mundo: arábica e conilon.

No ano passado, a área do conilon no ES, normalmente produzido em regiões mais quentes, foi de 259,174 hectares, o que rendeu uma média de 47,7 sacas por hectare.