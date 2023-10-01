ES, terra do café, está virando a terra do abacate?

ES passou a ser o quarto maior produtor de abacate do Brasil Crédito: Shutterstock

Os números falam por si: de 2021 a 2022, o Espírito Santo passou do 5º para o 4º lugar como maior produtor de abacate do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, todos Estados com grande extensão territorial.

E tem mais: somente em 2022, o ES produziu 24.991 toneladas da fruta, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . No ano passado, o valor bruto da produção capixaba ultrapassou a marca de R$ 63,3 milhões, um crescimento de 114% em relação ao ano de 2021, quando o valor era de R$ 29,5 milhões.

Junto com o crescimento da produção, aconteceu também a expansão da área de cultivo do abacate. Em 2021, a fruta queridinha dos que cultivam uma vida saudável era cultivada em uma área de 918 hectares, com produção de 11.657 toneladas e produtividade média de 12,7 toneladas por hectare.

Já em 2022, a área expandiu-se para 959 hectares (+4,47%), a produção foi de 24.991 toneladas (+114%) e a produtividade passou a ser de 26,1 toneladas por hectare (+114%).

Com o crescimento da produção, a fruta produzida no Espírito Santo ganhou o país e o mundo. No Estado, segundo o secretário estadual da Agricultura, Enio Bergoli, há 572 estabelecimentos rurais produzindo abacate, dos quais 69% são da agricultura familiar.

“Notamos um crescimento bem acentuado desde o ano passado, em que o Espírito Santo exportou 10 toneladas da fruta. Já no acumulado deste ano, somente de janeiro a agosto, exportamos 89,8 toneladas, que renderam o valor de US$ 276,3 mil dólares (aproximadamente R$ 1,4 milhão), quase 37 vezes maior que o mesmo período em 2022”, compara.

ONDE O ABACATE É PRODUZIDO

A produção de abacate no ES no ano passado originou-se de 25 municípios, dos quais Venda Nova do Imigrante lidera a produção, com 13,7 mil toneladas (54,85% da produção estadual). Em segundo lugar está Vargem Alta, com 3,6 mil toneladas (14,40%), seguido por Marechal Floriano, com 1.875 toneladas (7,50%), e Castelo, com 1.140 toneladas (4,56%). Outros 21 municípios produziram em menor escala.