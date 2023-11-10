Cafés do ES conquistam prêmio como os melhores do Brasil

Os cafés produzidos no Espírito Santo brilharam novamente. Desta vez, na Semana Internacional do Café que aconteceu em Belo Horizonte (MG). Produtores capixabas levaram duas categorias (Arábica e Conilon/Canéfora) do prêmio Coffee of the Year 2023, como os melhores cafés do Brasil, divulgado na sexta-feira (10). O governador Renato Casagrande (PSB) esteve no evento.
Na categoria Arábica, o Estado apareceu duas vezes no pódio: em primeiro lugar, com Deneval Miranda Vieira Júnior, do Sítio Cordilheiras do Caparaó, de Iúna; e em terceiro lugar, com Ana Paula Sperandio Lima, do Sítio Condado da Montanha, de Marechal Floriano. E não parou por aí. Além deles, Cedro Fornari, do Sítio Refúgio do Cedro, e Carlos Alberto Monteiro, da Fazenda Harmonia, ambas em Iúna, ficaram com o 5° e o 9° lugares, respectivamente.
Na categoria Conilon e Canéfora, mais uma vez o Espírito Santo ficou com o primeiro e o terceiro lugares. O campeão foi Wagner Gomes Lopes, do Sítio 3 Marias, do município de Alto Rio Novo. Em terceiro, ficou Pedro Marcos Demartine Castro, do Sítio Vista Alegre, de Jerônimo Monteiro. Além deles, na mesma categoria, outros dois capixabas tiveram destaque: Mauro Torres Ribeiro, do Sítio Vales das Bênçãos, de Alegre, ficou em quarto lugar, e em quinto, Aldair Batista Borges, da Fazenda Beija Flor, de Alto Rio Novo.