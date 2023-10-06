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Conheça 5 cafés mais vendidos na internet

A lista possui dois cafés capixabas entre os mais vendidos na Amazon . Veja nesta matéria

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 11:48

Públicado em 

06 out 2023 às 11:48
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

5 cafés mais vendidos na Amazon. Crédito: (Divulgação).
O café, além de ser uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo, é também uma paixão que une pessoas de diferentes culturas e estilos de vida. Seja para começar o dia com energia ou para um encontro relaxante com amigos, o café tem um lugar especial em nossas vidas.
Neste artigo, apresentaremos cinco cafés para você mergulhar no mundo da alta qualidade e sabor inigualável.

01

Orfeu, Café em Grãos Clássico

Café especial 100% Arabica, equilibrado e com torra média. Com notas florais, frutadas e de caramelo, ele possui alta doçura, acidez equilibrada, corpo suave e aromas complexos, com um final persistente e agradável. Sua intensidade é equivalente a 6. Cultivado a uma altitude entre 1000 a 1400 metros, a colheita é feita de forma sustentável.  COMPRE AQUI!

02

Café Especial Frutado em Grãos, 100% Arábica Montanhas do Espírito Santo

Blend de cafés de origem rastreada que trazem o melhor entre os mais de 20 mil produtores associados da Nater Coop. O Pronova Montanhas Capixabas é um café naturalmente doce de torra média e apresenta notas de frutas amarelas, com doçura alta e acidez cítrica. Uma bebida que agrada muito por seu equilíbrio e características sensoriais das montanhas sempre presente.  COMPRE AQUI!

03

Café Especial Intenso em Grãos, 100% Arábica Montanhas do Espírito Santo

O Pronova Intenso das Montanhas Capixabas é um café naturalmente encorpado e doce de torra média e apresenta notas de chocolate, nozes e baunilha com doçura alta e acidez média. Uma bebida que agrada muito por seu equilíbrio e características sensoriais das montanhas sempre presente. COMPRE AQUI!

04

Café Dutra, Orgânico Especial, Moka Peaberry, Notas Amêndoas e Caramelo, Torrado em Grãos

Cultivado em nossas lavoura sustentáveis, conhecido com Mokinha, estes grãos são apenas uma porcentagem muito pequena em uma árvore de café.  Essas grãos de alto sabor são colhidas à mão e separadas do resto, depois embaladas em lotes separados na fazenda. Neste lote você encontrará uma gama muito agradável de sabores de amêndoas, caramelo cacau e nozes, muito doce e com retrogosto na boca muito agradável. COMPRE AQUI!

05

Café Santa Monica Café Gourmet Em Grão

Santa monica gourmet é um café de corpo incomparável, torra média, notas achocolatadas, doçura acentuada, baixa acidez, cremosidade acentuada e com baixo amargor. Sua produção é 100% própria. COMPRE AQUI!
Independentemente do seu gosto, você possui opções de cafés que pode tornar suas manhãs mais agradáveis e suas pausas mais revigorantes. 

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