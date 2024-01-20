Uma excelente notícia para o principal produto agrícola do ES

Colheita mecanizada em Jaguaré, o maior produtor de café conilon do país Crédito: Jordano Sossai

Principal produto agrícola do Espírito Santo, a produção de café deve crescer até 15,4% neste ano, segundo o primeiro levantamento do ano realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

No total, o ES deve produzir 15,01 milhões de sacas de café, sendo 11,06 milhões de conilon, o que representa um aumento de 9% em relação à safra anterior. O tipo arábica, por sua vez, deve render 3,95 milhões de sacas - 38,2% acima do volume colhido na última safra.

A safra brasileira de café em 2024 deverá se confirmar como ano de bienalidade (dois anos seguidos) positiva, com produção estimada de 58,08 milhões de sacas de café beneficiado, 5,5% superior à produção de 2023.

A Conab explica que as safras de 2021 e 2022, devido às adversidades climáticas, tiveram baixas produtividades, o que modificou a tendência de crescimento que se verificava na série de produção. Mas em 2023, com as condições climáticas mais favoráveis, iniciou-se a fase de recuperação das produtividades.

REDUÇÃO NA EXPORTAÇÃO DE CAFÉ DO BRASIL

O Brasil exportou 39,2 milhões de sacas de 60 quilos de café em 2023, o que representa redução de 1,3% na comparação com o ano anterior. Segundo o Boletim da Conab, essa redução da exportação foi influenciada pela restrição dos estoques no início do ano, após as adversidades climáticas que limitaram a produção nacional nas safras 2021 e 2022.

O produto foi vendido no mercado internacional para 152 países em 2023, sendo Estados Unidos Alemanha os principais destinos. Os valores de negociação somaram US$ 8,1 bilhões (R$ 40 bilhões) em 2023, o que representa uma baixa de 12,5% na comparação com o ano anterior.

A produção mundial de café na safra 2023/24 está prevista em 171,4 milhões de sacas de 60 quilos, o que representa uma alta de 4,2% na comparação com a temporada anterior. Os três principais países produtores de café, respectivamente, Brasil, Vietnã e Colômbia, indicam crescimento na safra 2023/24.