A Guarda Municipal que terá 150% de aumento salarial no ES

No final de carreira, a valorização salarial pode ser superior a 330% em relação ao salário-base atual, segundo a Prefeitura de Viana. E, com a nova lei, os guardas municipais terão 30% a mais de adicional de risco de vida, escala especial e tíquete-alimentação que, somados, chegam a quase R$ 5 mil. Os guardas municipais que estão em função de chefia ainda podem chegar a ter uma remuneração de quase R$ 7 mil.