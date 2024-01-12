A Guarda Municipal que terá 150% de aumento salarial no ES

Foi assinado, nesta quinta-feira (11), o Plano de Cargos e Salários da Guarda Civil Municipal (GCM) de Viana
, pelo prefeito Wanderson Bueno (Podemos). Os agentes da Guarda, que tinham como salário-base R$ 1,2 mil, passam a receber R$ 3 mil, um aumento de 150% para quem está em início de carreira.
No final de carreira, a valorização salarial pode ser superior a 330% em relação ao salário-base atual, segundo a Prefeitura de Viana. E, com a nova lei, os guardas municipais terão 30% a mais de adicional de risco de vida, escala especial e tíquete-alimentação que, somados, chegam a quase R$ 5 mil. Os guardas municipais que estão em função de chefia ainda podem chegar a ter uma remuneração de quase R$ 7 mil.
A atual gestão também aumentou o efetivo da GCM de 27 para 50 agentes e comprou equipamentos como viaturas, armas e munição para a corporação.
Viana registrou queda em quase todos os índices de violência em 2023. Mais do que isso, a cidade teve recorde de queda no número de crimes de assassinato
- 56% a menos em relação a 2022. Foi a maior redução registrada na Grande Vitória, com os menores números em 27 anos. Em dados gerais, crimes de furtos e roubos caíram aproximadamente 10% no mesmo período.