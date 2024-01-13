O cão que tirou milhões de reais do tráfico no ES

O lema do 6º Batalhão de Polícia Militar
(Serra) é “Celeiro de bravos, berço de heróis!”. Entre esses bravos e heróis não pode deixar de ser reverenciado o cão farejador Apollo, que alcançou um feito em seu primeiro ano de atuação como policial, completado em 17 de dezembro passado: ele impôs ao tráfico de drogas um prejuízo estimado de R$ 5,4 milhões.
Segundo o próprio batalhão ao qual presta relevantes serviços à sociedade, ao longo de um ano Apollo demonstrou uma incrível habilidade para detectar substâncias ilícitas, contribuindo significativamente para a segurança da comunidade.
Suas estatísticas impressionantes, segundo o 6º BPM, incluem mais de 30 armas apreendidas, grande quantidade de munições, mais de 40 detidos, vasta quantidade de entorpecentes apreendidos e mais de R$ 20 mil em espécie recuperados do crime.
Com esse notável desempenho, segundo a corporação, Apollo se consagra como o cão recordista em apreensões na história da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).
“Sua dedicação incansável e habilidades excepcionais fazem dele não apenas um membro valioso da equipe, mas um verdadeiro herói que contribui para a segurança da sociedade e o combate ao crime”, diz o comando do batalhão.