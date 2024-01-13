Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

O cão que tirou milhões de reais do tráfico no ES

Animal é considerado o recordista em apreensões na história da Polícia Militar capixaba

Públicado em 

13 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Apollo completou um ano de serviço no final do ano passado
Apollo completou um ano de serviço no final do ano passado Crédito: PMES/Divulgação
O lema do 6º Batalhão de Polícia Militar (Serra) é “Celeiro de bravos, berço de heróis!”. Entre esses bravos e heróis não pode deixar de ser reverenciado o cão farejador Apollo, que alcançou um feito em seu primeiro ano de atuação como policial, completado em 17 de dezembro passado: ele impôs ao tráfico de drogas um prejuízo estimado de R$ 5,4 milhões.
Segundo o próprio batalhão ao qual presta relevantes serviços à sociedade, ao longo de um ano Apollo demonstrou uma incrível habilidade para detectar substâncias ilícitas, contribuindo significativamente para a segurança da comunidade.
Suas estatísticas impressionantes, segundo o 6º BPM, incluem mais de 30 armas apreendidas, grande quantidade de munições, mais de 40 detidos, vasta quantidade de entorpecentes apreendidos e mais de R$ 20 mil em espécie recuperados do crime.
"O 6º BPM expressa sua gratidão por contar com Apollo em sua equipe e reforça o compromisso contínuo com a segurança e o bem-estar da comunidade a que serve"
Comando do 6º BPM - Reconhecendo o valor do cão farejador
Com esse notável desempenho, segundo a corporação, Apollo se consagra como o cão recordista em apreensões na história da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).
“Sua dedicação incansável e habilidades excepcionais fazem dele não apenas um membro valioso da equipe, mas um verdadeiro herói que contribui para a segurança da sociedade e o combate ao crime”, diz o comando do batalhão.

Veja Também

Prefeito no ES devolve cachorro que achou na rua. A dona apareceu

Cachorro entra na igreja e “participa” de casamento no ES

O coronel que ama os cachorros

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

cachorro crime Serra tráfico de drogas Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por dentro da diplomacia de alto risco que levou o Paquistão a sediar negociações de paz entre EUA e Irã
Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados