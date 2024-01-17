Pastor que inovou igreja na Praia da Costa comemora 48 anos de ministério

Pastor Simonton Araújo preside culto na Missão Praia da Costa Crédito: Redes sociais

Líder e fundador da Missão Praia da Costa, o pastor Simonton Araújo está comemorando 48 anos de ministério pastoral nesta quarta-feira (17). A igreja é conhecida no meio evangélico por atrair muitos jovens e inovar em seus cultos, marcados por muita música e descontração.

Inovação mesmo, ao ponto de, no passado, chocar muitos fiéis tradicionalistas promovendo carnaval com bateria de escola de samba evangélica e até circo. Na Missão, terno e gravata também não são itens obrigatórios. Outra marca da igreja é o intenso trabalho social feito pelos seus fiéis e o apoia a missões em todo o mundo.

“Qualquer método empregado visa a proclamar o nome de Jesus, levando almas a se relacionarem com Ele. Para alcançar a nova geração, precisamos de qualidade, criatividade, de acompanhamento”, disse o pastor em entrevista à revista Comunhão em 2011, ao responder sobre o caráter “inovador da Igreja”.

Nascido em Manhumirim (MG) há 64 anos, Simonton Araújo foi pastor presbiteriano no interior dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Após 21 anos de pastoreio, ele se desligou da Igreja Presbiteriana no final de 1996, se mudando para Vila Velha com a família, para dar início a um projeto não denominacional na Praia da Costa.

Primeira bênção, autorizada, de Simonton Araújo na Igreja Presbiteriana Crédito: Redes sociais

O primeiro culto da Missão foi realizado no dia 19 de janeiro de 1997 em um pequeno prédio da orla. A igreja foi crescendo e, no dia 31 de dezembro de 2000, foi inaugurado o grande templo da denominação numa área com vista privilegiada, ao lado do Farol de Santa Luzia, sua sede principal até hoje.

"Gratidão à minha família, parceira inseparável nesta caminhada. Gratidão a todos os membros das Igrejas por onde passei, que me ajudaram a chegar até aqui, compreendendo minhas limitações e me apoiando" Simonton Araújo - Pastor e fundador da Igreja Missão Praia da Costa