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Leonel Ximenes

Pastor que inovou igreja na Praia da Costa comemora 48 anos de ministério

Líder religioso comanda denominação com muitos jovens atraídos pelos cultos descontraídos

Públicado em 

17 jan 2024 às 14:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pastor Simonton Araújo preside culto na Missão Praia da Costa
Pastor Simonton Araújo preside culto na Missão Praia da Costa Crédito: Redes sociais
Líder e fundador da Missão Praia da Costa, o pastor Simonton Araújo está comemorando 48 anos de ministério pastoral nesta quarta-feira (17). A igreja é conhecida no meio evangélico por atrair muitos jovens e inovar em seus cultos, marcados por muita música e descontração.
Inovação mesmo, ao ponto de, no passado, chocar muitos fiéis tradicionalistas promovendo carnaval com bateria de escola de samba evangélica e até circo. Na Missão, terno e gravata também não são itens obrigatórios. Outra marca da igreja é o intenso trabalho social feito pelos seus fiéis e o apoia a missões em todo o mundo.
“Qualquer método empregado visa a proclamar o nome de Jesus, levando almas a se relacionarem com Ele. Para alcançar a nova geração, precisamos de qualidade, criatividade, de acompanhamento”, disse o pastor em entrevista à revista Comunhão em 2011, ao responder sobre o caráter “inovador da Igreja”.

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Nascido em Manhumirim (MG) há 64 anos, Simonton Araújo foi pastor presbiteriano no interior dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Após 21 anos de pastoreio, ele se desligou da Igreja Presbiteriana no final de 1996, se mudando para Vila Velha com a família, para dar início a um projeto não denominacional na Praia da Costa.
Primeira bênção, autorizada, de Simonton Araújo na Igreja Presbiteriana
Primeira bênção, autorizada, de Simonton Araújo na Igreja Presbiteriana Crédito: Redes sociais
O primeiro culto da Missão foi realizado no dia 19 de janeiro de 1997 em um pequeno prédio da orla. A igreja foi crescendo e, no dia 31 de dezembro de 2000, foi inaugurado o grande templo da denominação numa área com vista privilegiada, ao lado do Farol de Santa Luzia, sua sede principal até hoje.
"Gratidão à minha família, parceira inseparável nesta caminhada. Gratidão a todos os membros das Igrejas por onde passei, que me ajudaram a chegar até aqui, compreendendo minhas limitações e me apoiando"
Simonton Araújo - Pastor e fundador da Igreja Missão Praia da Costa
“Durante 21 anos estive envolvido com o ministério na Igreja Presbiteriana do Brasil, em diversas cidades. Depois pedi meu afastamento para dedicar os 27 anos seguintes na fundação e pastoreio na Missão Praia da Costa”, recorda. “Fui o pastor mais jovem, ainda solteiro, consagrado ao ministério em uma Igreja histórica”, destaca Simonton em sua página nas redes sociais.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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