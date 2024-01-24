Na chuva, viagem de R$ 30 por R$ 200: denúncia contra motoristas chega ao MPES

Segundo o relato do denunciante ao qual a coluna teve acesso, no último domingo (21) à noite, durante o temporal que atingiu a Grande Vitória, ele tentou acionar a viagem por aplicativo, entre a Capital e Vila Velha, mas não teve sucesso.
O cliente, segundo apurou a coluna, foi surpreendido porque, apesar de não conseguir acionar corridas pelo aplicativo, ele foi abordado por motoristas que estavam cobrando, em média, até R$ 200 por uma viagem que normalmente custa em torno de R$ 30.
“Necessário que ocorra uma fiscalização aos prestadores deste serviço, que é tão utilizado pela população nos dias atuais. É sabido que não são todos os trabalhadores desta área que violam os direitos ao consumidor, mas existem alguns que utilizam da ferramenta para lesar o próximo, como ocorreu na data de ontem [domingo 21]”, escreveu o denunciante no documento protocolado no Ministério Público Estadual.
O passageiro - que prefere não ser identificado - diz ainda no documento enviado ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor que é preciso que o serviço exercido pelos motoristas de aplicativo, principalmente na saída de festas e eventos, seja regulamentado e fiscalizado, para que o consumidor não tenha seus direitos violados.
O cliente citou também o que está disposto no Código de Defesa do Consumidor para embasar sua denúncia ao MPES: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços”.
O QUE DIZ A ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE APLICATIVOS
O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do ES (Amapes), Luiz Fernando Muller, afirma que o posicionamento da associação é pelo cumprimento das leis municipais e federais. Ele recomenda que o passageiro, para a sua segurança, deve sempre pedir corrida pelo aplicativo.
"A remuneração de transporte de passageiros, sem o uso do aplicativo, incorre em duas infrações: exercício ilegal da profissão e o transporte clandestino de passageiros"
Luiz Fernando Muller - Presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do ES (Amapes)
“A lei dos municípios de Vitória e Serra, que regulamenta o serviço de aplicativo, diz que o transporte remunerado individual de passageiros deve ser por um aplicativo cadastrado na prefeitura, segundo as normas”, destaca o presidente.
UBER ORIENTA OS CONSUMIDORES
Em nota enviada à coluna, a Uber orienta os consumidores a viajar apenas pelos canais oficiais da empresa e adverte que a cobrança “por fora” viola a lei:
“Todas as viagens da Uber necessariamente só podem ser realizadas por meio de canais oficiais, como o aplicativo, onde o usuário solicita um carro ao toque de um botão e recebe, via app, informações do motorista parceiro que vai buscá-lo, como nome, foto, além de modelo e placa do veículo. Dessa forma, qualquer viagem feita fora desses padrões não é uma viagem de Uber e, portanto, não dispõe das diversas ferramentas de tecnologia e processos de segurança oferecidos pela plataforma, nem é coberta pelo seguro de acidentes pessoais oferecido a usuários, convidados dos usuários e motoristas parceiros durante viagens.
É importante ressaltar que a oferta de viagens fora da plataforma configura uma violação aos Termos e Condições de adesão ao aplicativo, além de um descumprimento ao que estabelece a Lei Federal. Temos equipes e tecnologias próprias que constantemente analisam viagens suspeitas para identificar violações aos Termos e Condições e, caso comprovadas, desativar as contas dos envolvidos.”
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.