Vitória Stone Fair: o lado bom e o lado ruim da decisão de ir para SP

A Vitória Stone Fair é realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Divulgação

Mas como nada está escrito em pedra, os organizadores perceberam que a ida para São Paulo seria uma forma de acompanhar as transformações do setor, buscando novos públicos e ampliando significativamente os negócios. A primeira edição da feira fora do Espírito Santo será realizada entre 18 e 20 de fevereiro de 2025 no Anhembi, um dos maiores centros de convenções da América Latina. A visibilidade, tudo leva a crer, será bem maior.

O lado bom, portanto, é a expectativa de fortalecimento do setor, o que beneficia o próprio Espírito Santo, o maior exportador e o principal produtor de rochas ornamentais do Brasil. É preciso buscar novas oportunidades, e estar em São Paulo, onde tudo acontece, pode ser o caminho.

Neste ano, aproximadamente 1,5 mil profissionais estiveram envolvidos na instalação dos estandes no Pavilhão de Carapina. Mais de 100 profissionais atuam nos serviços diretos do evento.

O Sindicato das Empresas de Organização, Promoção e Infraestrutura para Eventos (Sindiprom-ES) e o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau estimam que a Vitória Stone Fair movimente até R$ 25 milhões na cadeia produtiva. E pode chegar a representar de 5% a 8% do faturamento dos negócios de algumas empresas.