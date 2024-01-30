BR 262: deslizamento é alerta por mais segurança na rodovia

Mas não se pode contar sempre com a sorte. A ocorrência deste domingo (28) mostrou o quanto as chuvas podem trazer perigo a quem trafega pela rodovia, sobretudo pelas características da via, construída na encosta. E não cabe a justificativa de que os eventos climáticos sejam imprevisíveis: para começar, eles não são e eventualmente vão ocorrer; para terminar, porque é preciso se preparar para o pior.