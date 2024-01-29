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Domingos Martins

'Susto grande', diz motorista que viu deslizamento na BR 262 no ES

Rodovia chegou a ser totalmente interditada após queda da barreira e opera em pare e siga nesta segunda (29); oito carros foram atingidos por deslizamento, mas ninguém se feriu
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jan 2024 às 11:05

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 11:05

deslizamento de terra que bloqueou o trânsito na BR 262, em Aracê, Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, assustou motoristas que passavam pela rodovia quando a barreira veio abaixo, arrastando lama, árvores e carros. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um deles disse que foi atingido por um veículo em meio ao enorme volume de terra e contou que, por pouco, o incidente não se converteu em um acidente fatal com mais vítimas. 
"Estava indo para Ipatinga (Minas Gerais). Tinha dois carros na frente e a terra caiu neles, um foi arrastado pela lama, o outro freou, eu freei do lado. Tinha outro carro no sentido contrário e veio na nossa direção, voou por cima da lama e atingiu o nosso. Eu estava sozinho, acionei o seguro e mandaram um táxi, voltei para Vitória e rebocaram o veículo", relembra o coordenador de contratos Rosivaldo Antunes de Oliveira, de 59 anos. 
Por conta dos danos no veículo, Rosivaldo não conseguiu viajar para Ipatinga e, nesta segunda-feira (29), teve de ficar em Vitória para resolver trâmites relacionados ao seguro. "Foi um susto grande. Chance muito grande de ocorrer um acidente fatal", conta o coordenador de seguros. Apesar do susto, ele avalia que o importante é não ter havido vítimas. "O importante é a vida", reflete. 

Veja Também

BR 262: queda de barreira atingiu oito carros em Domingos Martins

Trânsito em meia pista 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informa que a rodovia opera no sistema pare e siga, devido a ações de limpeza da terra no local. "Técnicos da autarquia estão monitorando o local", garante o órgão. 
Procurado por A Gazeta, o Dnit não deu previsão de liberar a rodovia totalmente. 

Deslizamento atingiu 8 carros 

deslizamento de terra atingiu oito carros. O número total dos veículos atingidos foi divulgado no Boletim Extraordinário da pela Defesa Civil Estadual, na manhã desta segunda-feira (29). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há vítimas. 
A reportagem de A Gazeta também recebeu imagens de colaboração que mostram os veículos atingidos pela terra. Nos vídeos enviados por Genilda Gusmão (veja acima) é possível ver vários carros danificados em meio à lama que ficou sobre a rodovia após a queda da barreira. 

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