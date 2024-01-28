BR 262 é interditada após deslizamento de terra em Domingos Martins

BR 262 foi totalmente interditada, na altura do quilômetro 89, próximo a Aracê, em Domingos Martins , devido a uma queda de barreira, na noite de domingo (28). Por volta das 5h30 da manhã desta segunda-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que trânsito foi parcialmente liberado e flui no sistema pare e siga.

Foto divulgada pela PRF nas redes sociais mostra um grande volume de terra sobre a rodovia. É possível ver ainda que veículos chegaram a ser atingidos pelo deslizamento. A Gazeta também recebeu imagens de colaboração que mostram que pelo menos quatro carros foram atingidos de alguma forma. Nos vídeos enviados por Genilda Gusmão (veja acima) é possível ver o tamanho do estrago na região.

Segundo a PRF, ninguém ficou ferido. Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.

BR 262 é totalmente interditada após deslizamento de terra em Domingos Martins Crédito: PRF

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) acompanha a interdição e avalia as condições do terreno onde ocorreu o deslizamento.