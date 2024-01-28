Última semana de janeiro deve ser de chuva e instabilidade no ES

O clima cinzento que paira sobre o Espírito Santo não deve dar trégua, e há previsão de mais chuva na última semana de janeiro. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o motivo dessa instabilidade é a formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul, chamada de ZCAS (entenda mais sobre o fenômeno abaixo).
Nesta segunda-feira (29), pode chover em alguns momentos do dia em todas as regiões capixabas, embora seja menos frequente no extremo Sul do Estado. O vento será moderado apenas no litoral Norte, que pode registrar temperaturas entre mínima de 25ºC e máxima de 32ºC. Na Grande Vitória, a mínima pode atingir 23ºC.
Já na terça-feira (30), o sol volta a aparecer no Estado, mas pode chover de madrugada e pela manhã no Norte, e à tarde em algumas partes das regiões Sul e Serrana. Não deve chover em outras áreas, e o vento sopra com intensidade moderada na costa.
A manhã de quarta-feira (31) também deve ser tomada pelo 'calorão', conforme o Incaper. A partir da tarde, no entanto, por conta das altas temperaturas e da umidade, pode chover nas regiões Sul e Serrana, com trovoadas. Assim como no dia anterior, não há expectativa de precipitações nas demais localidades.
Novos alertas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas para o Espírito Santo. O primeiro, de cor amarela, o último da escala de risco, abrange 69 municípios capixaba; já o laranja, de perigo, pode atingir 17 cidades, sobretudo da Região Norte. Ambos já estão em vigor e são válidos até às 10h desta segunda-feira (29).
Municípios enquadrados no aviso laranja:
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Municípios enquadrados no aviso amarelo:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Sooretama
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
O que é a ZCAS
Conforme uma definição do Climatempo, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é o principal sistema meteorológico responsável pela chuva no verão brasileiro. É caracterizada por uma persistente área de nebulosidade que se estende desde a Amazônia até o oceano Atlântico, influenciando as precipitações em todo o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste brasileiro.
O sistema está associado com uma sequência de dias chuvosos que, em muitas ocasiões, provocam episódios de chuva extrema e, por consequência, desastres naturais como, por exemplo, inundações e deslizamentos de terra.