Última semana de janeiro deve ser de chuva e instabilidade no ES

Instabilidade é causada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) Crédito: Vitor Jubini

Nesta segunda-feira (29), pode chover em alguns momentos do dia em todas as regiões capixabas, embora seja menos frequente no extremo Sul do Estado. O vento será moderado apenas no litoral Norte, que pode registrar temperaturas entre mínima de 25ºC e máxima de 32ºC. Na Grande Vitória, a mínima pode atingir 23ºC.

Já na terça-feira (30), o sol volta a aparecer no Estado, mas pode chover de madrugada e pela manhã no Norte, e à tarde em algumas partes das regiões Sul e Serrana. Não deve chover em outras áreas, e o vento sopra com intensidade moderada na costa.

A manhã de quarta-feira (31) também deve ser tomada pelo 'calorão', conforme o Incaper. A partir da tarde, no entanto, por conta das altas temperaturas e da umidade, pode chover nas regiões Sul e Serrana, com trovoadas. Assim como no dia anterior, não há expectativa de precipitações nas demais localidades.

Novos alertas

Municípios enquadrados no aviso laranja:

Barra de São Francisco Boa Esperança Conceição da Barra Ecoporanga Jaguaré Linhares Montanha Mucurici Nova Venécia Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo São Gabriel da Palha São Mateus Sooretama Vila Pavão Vila Valério

Municípios enquadrados no aviso amarelo:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Guaçuí Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa Serra Sooretama São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Roque do Canaã Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória Água Doce do Norte Águia Branca

O que é a ZCAS

Conforme uma definição do Climatempo, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é o principal sistema meteorológico responsável pela chuva no verão brasileiro. É caracterizada por uma persistente área de nebulosidade que se estende desde a Amazônia até o oceano Atlântico, influenciando as precipitações em todo o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste brasileiro.

Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo