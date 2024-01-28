ES recebe dois novos alertas de chuvas intensas

Considerado o de maior preocupação, o aviso laranja prevê acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de até 100 km/h. Há ainda possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja as localidades enquadradas:

E quanto ao aviso amarelo? Nesse caso, segundo o Inmet, são esperadas precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h. Quase todo o Estado está enquadrado no alerta, conforme é possível ver abaixo: