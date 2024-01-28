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ES recebe dois novos alertas de chuvas intensas

Ambos já estão em vigor e são válidos até às 10h desta segunda-feira (29); veja detalhes divulgados pelo Inmet
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

28 jan 2024 às 13:20

Publicado em 28 de Janeiro de 2024 às 13:20

Tempo instável e com chuva na Grande Vitória
Tempo deve permanecer instável e com chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Prepare mais uma vez a sombrinha: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos dois alertas de chuvas para o Espírito Santo. O primeiro, de cor amarela, o último da escala de risco, abrange 69 municípios capixaba; já o laranja, de perigo, pode atingir 17 cidades, sobretudo da Região Norte. Ambos já estão em vigor e são válidos até às 10h desta segunda-feira (29).

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Considerado o de maior preocupação, o aviso laranja prevê acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de até 100 km/h. Há ainda possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja as localidades enquadradas:
  1. Barra de São Francisco 
  2. Boa Esperança 
  3. Conceição da Barra 
  4. Ecoporanga 
  5. Jaguaré 
  6. Linhares 
  7. Montanha
  8. Mucurici 
  9. Nova Venécia 
  10. Pedro Canário 
  11. Pinheiros 
  12. Ponto Belo 
  13. São Gabriel da Palha
  14. São Mateus 
  15. Sooretama 
  16. Vila Pavão 
  17. Vila Valério

Maior abrangência

E quanto ao aviso amarelo? Nesse caso, segundo o Inmet, são esperadas precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h. Quase todo o Estado está enquadrado no alerta, conforme é possível ver abaixo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves 
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta 
  6. Apiacá
  7. Aracruz 
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Bom Jesus do Norte
  12. Brejetuba 
  13. Cachoeiro de Itapemirim 
  14. Cariacica
  15. Castelo 
  16. Colatina 
  17. Conceição do Castelo
  18. Divino de São Lourenço 
  19. Domingos Martins 
  20. Dores do Rio Preto 
  21. Ecoporanga
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guarapari 
  25. Guaçuí 
  26. Ibatiba 
  27. Ibiraçu 
  28. Ibitirama 
  29. Iconha
  30. Irupi 
  31. Itaguaçu 
  32. Itapemirim
  33.  Itarana 
  34. Iúna 
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva 
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares 
  39. Mantenópolis 
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano 
  42. Marilândia 
  43. Mimoso do Sul 
  44. Muniz Freire 
  45. Muqui 
  46. Nova Venécia 
  47. Pancas 
  48. Piúma 
  49. Presidente Kennedy 
  50. Rio Bananal
  51. Rio Novo do Sul 
  52. Santa Leopoldina
  53. Santa Maria de Jetibá 
  54. Santa Teresa 
  55. Serra 
  56. Sooretama 
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha 
  59.  São José do Calçado
  60. São Roque do Canaã 
  61. Vargem Alta
  62. Venda Nova do Imigrante
  63. Viana 
  64. Vila Pavão 
  65. Vila Valério 
  66. Vila Velha 
  67. Vitória 
  68. Água Doce do Norte 
  69. Águia Branca 

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