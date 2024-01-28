ES recebe dois novos alertas de chuvas intensas

Prepare mais uma vez a sombrinha: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos dois alertas de chuvas para o Espírito Santo. O primeiro, de cor amarela, o último da escala de risco, abrange 69 municípios capixaba; já o laranja, de perigo, pode atingir 17 cidades, sobretudo da Região Norte. Ambos já estão em vigor e são válidos até às 10h desta segunda-feira (29).
Considerado o de maior preocupação, o aviso laranja prevê acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de até 100 km/h. Há ainda possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja as localidades enquadradas:
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Maior abrangência
E quanto ao aviso amarelo? Nesse caso, segundo o Inmet, são esperadas precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h. Quase todo o Estado está enquadrado no alerta, conforme é possível ver abaixo:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Sooretama
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
- Água Doce do Norte
- Águia Branca