Chuva no ES: Cesan retoma abastecimento de água, mas riscos permanecem

Abastecimento volta após suspensão por conta das chuvas Crédito: Shutterbug75/Pixabay

Mas o gerente de Operação e Manutenção da empresa alerta que esse retorno do abastecimento de água está com a vazão reduzida, devido à alta turbidez (lama), que dificulta o tratamento antes de envio para a população. Por conta disso, ainda pode haver comprometimento do serviço em algumas regiões.

Especialista explica

César Santos explicou que, devido à ocorrência de intensas chuvas na bacia do Rio Santa Maria — cerca de 60 mm a 90 mm no período de 3 dias — houve um acréscimo significativo na vazão do rio, o que interfere diretamente no tratamento da água.

“Passando de 4m³/s para 23m³/s, tal velocidade provoca o carreamento de sólidos presentes no leito do rio e consecutivamente o aumento da turbidez. Como a estação de tratamento Mário Petrochi (ETA V - Carapina) teve sua operação paralisada por um período, deixando de produzir água durante um período aproximado de duas horas e com vazão reduzida de aproximadamente 12 horas, consequentemente vários municípios foram afetados”, explicou em entrevista para A Gazeta.

Água 'reserva' para tubulações

O gerente da Cesan ainda explicou que, no momento da paralisação devido à turbidez, o abastecimento de água foi reduzido, fazendo uso de reservatórios para manter as tubulações preenchidas. Em função da paralisação, a água distribuída normalmente não foi suficiente para suprir a demanda de todos os imóveis, sendo necessária a complementação do abastecimento com carros-pipa.

Alerta segue: poupe água

“É extremamente necessário que a população economize água e tenha reserva suficiente para atender sua demanda em até 24h, pois a previsão é de mais chuvas e calor para os próximos meses de verão. Além de melhoria no sistema de tratamento de água, há ações de melhoria no sistema de abastecimento de água no município de Serra", complementou.