Chuvas interrompem o abastecimento em Aracruz, Fundão, Serra e Vitória

► Atualização | Cesan informou que retomou o abastecimento na manhã deste sábado (27)
Por causa da turbidez causada pela lama, provocada pelas chuvas, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) precisou interromper o abastecimento de água para Aracruz, Fundão, Serra e Vitória nesta sexta-feira (26). Devido à situação, a população deve economizar água e praticar o reúso, segundo o órgão. Veja a lista:
- SERRA
- Alterosas
- André Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Camará
- Cantinho do Céu
- Carapina Grande
- Castelândia
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit II
- Colina Laranjeiras
- Conjunto Carapina I
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Bairro das Laranjeiras
- Bairro de Fátima
- Diamantina
- Eldorado
- Enseada Jacaraípe
- Estancia Monazítica
- Eurico Sales
- Feu Rosa, Guaraciaba
- Hélio Ferraz
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- Jose de Anchieta
- Jose de Anchieta II
- Jose de Anchieta III
- Lagoa de Carapebus
- Lagoa de Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringá
- Mata da Serra
- Morada Laranjeiras
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelândia
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parque das Gaivotas
- Parque Jacaraípe
- Parque Residencial Laranjeiras
- Parque Residencial Mestre Alvaro
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Residencial Tubarão
- Parque Santa Fé
- Pitanga
- Planalto de Carapina
- Planície da Serra
- Polo Industrial Tubarão
- Portal de Jacaraípe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Praia de Carapebus
- Praiamar
- Presídio Queimados
- Reis Magos
- Residencial Jacaraípe
- Residencial Vista do Mestre
- Rosário de Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita de Cassia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patricio
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar de Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Valparaíso
- Vila Nova de Colares
- FUNDÃO
- Costa Azul
- Direção
- Enseada das Garças
- Mirante da Praia
- Praia Grande
- Rio Preto
- Vila Tongo
- ARACRUZ
- Itaparica
- Praia Formosa
- Santa Cruz
- São Francisco
- VITÓRIA
- Aeroporto
- Antonio Honorio
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Maria Ortiz
- Mata da Praia
- Morada de Camburi
- Pontal de Camburi
- República
- Segurança do Lar
- Solon Borges