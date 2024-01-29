BR 262: queda de barreira atingiu oito carros em Domingos Martins

O deslizamento de terra ocorrido no quilômetro 89 da BR 262, próximo a Aracê, em Domingos Martins, atingiu oito carros, na noite de domingo (28). O número total dos veículos atingidos foi divulgado no Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, na manhã desta segunda-feira (29). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há vítimas.
A reportagem de A Gazeta também recebeu imagens de colaboração que mostram os veículos atingidos pela terra. Nos vídeos enviados por Genilda Gusmão (veja acima) é possível ver vários carros danificados em meio à lama que ficou sobre a rodovia após a queda da barreira.
Por volta das 5h30 da manhã desta segunda-feira (29), a PRF informou que trânsito foi parcialmente liberado e flui no sistema pare e siga. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) acompanha a interdição e avalia as condições do terreno onde ocorreu o deslizamento.