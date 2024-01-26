Mulher presa 11 vezes em Vila Velha: certeza da impunidade estimula o crime

Mulher que furtou escola e comércios é presa pela 11ª vez em Vila Velha Crédito: Videomonitoramento

A questão é até quando. Com seu extenso "currículo" criminal, a mulher já havia sido presa 11 vezes pelos mesmos crimes. Por mais espantoso que seja, não é nenhuma novidade. A lista de casos de prende e solta noticiados por esse jornal é extensa, vez ou outra eles ganham destaque.

É a falência do sistema punitivo que fica exposta. E isso acaba por promover uma corrosão institucional: basta pensar que as vítimas, com seus prejuízos recorrentes, passam a alimentar uma descrença na Justiça.

Entende-se o caráter humanitário das audiências de custódia, e o grande dilema que existe diante de prisões nos seus limites de ocupação. Além do próprio cumprimento das garantias constitucionais que permitem aguardar decisões judiciais em liberdade. Mas o que se anseia é mais simples: que pessoas que comprovadamente colocam a segurança da comunidade em risco não voltem para a rua. Uma pessoa ser presa 11 vezes e escapar da punição em todas essas ocasiões é passar bastante dos limites.

A sociedade se transformou, e a criminalidade não é mais a mesma, é preciso atualizar as leis. A Justiça precisa ganhar em agilidade e, principalmente, em efetividade. Para inibir os crimes, é preciso que o aparato investigativo seja eficiente para municiar as decisões judiciais. O policiamento nesse caso funcionou, já que a mulher foi levada à prisão 11 vezes. A partir daí, a investigação precisa andar, o Ministério Público precisa denunciar, seguindo o rito para fazer a Justiça andar.