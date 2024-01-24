Mulher que furtou escola e comércios é presa pela 11ª vez em Vila Velha

Uma mulher de 30 anos, identificada como Bruna Santana da Silva, foi presa na tarde dessa terça-feira (23), em Vila Velha , suspeita de furtar, computadores, uma televisão e uma impressora de uma escola de ensino à distância localizada no bairro Divino Espírito Santo. A Polícia Civil informou que a mulher é suspeita de cometer diversos furtos na região do Centro da cidade.

De acordo com as investigações, somente no primeiro mês deste ano, ela teria cometido cerca de 20 furtos. Os alvos variam entre bancos, lojas, farmácias e residências. A mulher foi presa enquanto dormia e, segundo a polícia, confessou o crime.

Em depoimento, ela alegou que já havia entregue os materiais furtados para outra pessoa, que, conforme o relato dela, aguarda todos os dias para receptar os objetos furtados.

A suspeita já tinha sido presa pelos mesmos crimes no ano passado, mas estava em liberdade. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mulher já foi presa 11 vezes.

“Ela foi filmada em vários desses crimes e, quando interrogada, confessou os crimes gravados por câmeras de segurança. É essencial que as vítimas registrem o boletim de ocorrência para podermos investigar todos os casos”, afirmou o titular do 6º Distrito Policial, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues.

Após ser detida, a mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha e autuada em flagrante por furto qualificado. Posteriormente, foi encaminhada ao sistema prisional. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de informações sobre o homem que ajudou a mulher no furto.