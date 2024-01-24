Vídeo mostra momento em que empresário é baleado em Vila Velha

Um vídeo (veja acima) mostra o momento em que um empresário, de 29 anos, foi baleado durante um assalto na Praia de Itaparica, Vila Velha. O crime aconteceu no dia 19 de novembro do ano passado e a gravação das imagens divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (24).
Os dois executores do crime foram identificados, sendo que um deles, um adolescente, de 16 anos, foi apreendido em flagrante no dia do crime pela Guarda Municipal. O outro, identificado como Bruno Eduardo Figueiredo Dias, vulgo Gebreu, de 21 anos, foi preso no dia 22 de novembro por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).
No dia do crime, os jovens tentavam roubar um cordão de ouro do empresário, que se assustou e correu, sendo baleado no pulmão. Ele foi socorrido a um hospital, já recebeu alta e está bem.