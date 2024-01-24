Vídeo mostra momento em que empresário é baleado em Vila Velha

Os dois executores do crime foram identificados, sendo que um deles, um adolescente, de 16 anos, foi apreendido em flagrante no dia do crime pela Guarda Municipal. O outro, identificado como Bruno Eduardo Figueiredo Dias, vulgo Gebreu, de 21 anos, foi preso no dia 22 de novembro por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).