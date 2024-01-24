Instituto emite alertas para chuvas intensas nos 78 municípios capixabas

Após dois dias com o tempo mais "firme", o Espírito Santo voltou a ficar sob alerta de chuvas intensas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são dois avisos, que juntos, cobrem a área de todos os 78 municípios capixabas, sendo um de perigo potencial e outro de perigo, ambos com possibilidades para alagamentos.
Nas regiões onde há o aviso de perigo (laranja) pode chover até 100mm durante o dia. A ventania nesses locais pode alcançar rajadas de até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é válido até as 10h de sexta-feira (26).
- Perigo (laranja):
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
O outro alerta (amarelo) evidencia a possibilidade de ventos intensos que podem chegar a 60 km/h e 50 mm de chuva durante o dia. Neste aviso, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, aponta o Inmet. O aviso vale até 10h desta quinta-feira (25).
- Perigo potencial (amarelo no mapa)
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória