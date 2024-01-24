Instituto emite alertas para chuvas intensas nos 78 municípios capixabas

Nas regiões onde há o aviso de perigo (laranja) pode chover até 100mm durante o dia. A ventania nesses locais pode alcançar rajadas de até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é válido até as 10h de sexta-feira (26).