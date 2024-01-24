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Bastidores

Como é o "treinamento de guerra" dos árbitros do ES para a temporada do futebol

A Gazeta esteve na pré-temporada da arbitragem capixaba no 38° Batalhão, em Vila Velha e viu de perto como os "professores e bandeirinhas" ajustam a forma física e técnica; confira
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

24 jan 2024 às 16:12

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 16:12

O Campeonato Capixaba já começou. Os 10 times da competição começaram a disputa atrás do título do Capixabão 2024, considerado por muitos um acirrados dos últimos anos.
Para que tudo corra bem ao longo do torneio, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) organizou a pré-temporada da arbitragem, afinal os "professores" também tem de estar afiados para que o espetáculo seja o melhor possível.
A reportagem de A Gazeta esteve no 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, em Vila Velha, local onde foi realizado o curso preparatório, e mostrou todos os detalhes do treinamento focado na parte física e também técnica. Confira tudo no vídeo acima.

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