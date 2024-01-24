Como é o "treinamento de guerra" dos árbitros do ES para a temporada do futebol

O Campeonato Capixaba já começou. Os 10 times da competição começaram a disputa atrás do título do Capixabão 2024, considerado por muitos um acirrados dos últimos anos.

Para que tudo corra bem ao longo do torneio, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) organizou a pré-temporada da arbitragem, afinal os "professores" também tem de estar afiados para que o espetáculo seja o melhor possível.