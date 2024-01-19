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Desportiva anuncia uniforme que será usado na temporada 2024

Locomotiva Grená revelou como será o primeiro conjunto lançado desde a mudança do clube para o modelo SAF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2024 às 18:20

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 18:20

Uniformes 1 e 2 da Desportiva Ferroviária
Uniformes 1 e 2 da Desportiva Ferroviária Crédito: Desportiva/Divulgação
Depois do maior rival Rio Branco, foi a vez da Desportiva Ferroviária revelar os uniformes que o vai usar na temporada 2024. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube na noite desta quinta-feira (18) e mostrou os modelos 1 e 2 do conjunto, que será o primeiro usado após a mudança para a SAF.

"Uma nova fase, um novo manto! Uma camisa com a nova tecnologia que se adapta às exigências do jogo que representará o ciclo de mudanças que a nossa Locomotiva está passando. O Grená permanece, como o sangue que corre nas nossas veias. O Amor pela Desportiva Ferroviária e tudo que este manto significa: seja em campo, vestindo os nossos guerreiros, seja na nossa vida, na praça, na rua, no shopping, em qualquer calçada de Vitória e do mundo. Uma segunda pele que deixa claro o amor e o orgulho que temos em ser Grená!", afirma a Desportiva na publicação. 
O diretor de Marketing, Rowan Saad, explicou as novidades da nova camisa grená. "Possui uma confluência de trens minimalizada, que acompanha o restante da identidade visual presente em todos os lugares, inclusive no super aplicativo que vem aí pela frente. Também contém subversões das linhas na lateral, trazendo movimento e modernidade", contou. 
A Desportiva estreia no Campeonato Capixaba já com o uniforme novo nesta sexta-feira (19) contra o Serra, no estádio Robertão, às 20h. 

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